Із 15 вересня в Україні запрацювали нові тарифи на проїзд у приміських поїздах. Мінімальний квиток тепер коштує 30 гривень, а на найдовших маршрутах ціна сягає 150 гривень.

Тарифи на воду в Рівненській області вже зросли, а тепер подорожчав і проїзд у приміських електричках: із 15 вересня нові ціни діють одразу в кількох областях, а на найдовших маршрутах квиток сягає 150 гривень.

Про зміну тарифів повідомив транспортний блогер Олег Васильєв, а опубліковані цифри підтверджує видання ZN.UA. Мінімальна вартість поїздки без урахування додаткових комісій тепер становить 30 гривень, а максимальний тариф у 150 гривень застосовується до маршрутів протяжністю понад 250 кілометрів.

Першими під нові тарифи потрапили пасажири Київської, Житомирської та Чернігівської областей. Подорожчання поетапне: наступна хвиля очікується вже 22 вересня, і дорожче їздити мають почати мешканці Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Черкаської областей.

Це не перше подорожчання приміських перевезень. Попередній масштабний перегляд вартості відбувся ще в червні 2025 року, коли мінімальний тариф підвищили з 15 до 20 гривень. Тож лише за трохи більше ніж рік найнижча базова вартість приміської поїздки зросла вдвічі — з 15 до 30 гривень.

Скільки тепер коштує проїзд

Нова ціна квитка залежить від відстані поїздки. Найдешевший квиток після перегляду тарифів коштує 30 гривень, а верхня межа у 150 гривень стосується лише найдовших маршрутів — понад 250 кілометрів. Чим коротша відстань, тим нижча вартість, тому далеко не всі пасажири платитимуть максимальну суму.

Паралельно «Укрзалізниця» влітку вже підвищила ціни на Kyiv City Express. Із 22 липня разова поїздка Київською кільцевою електричкою коштує від 30 до 37 гривень залежно від способу оплати: найдешевше — у застосунках «Укрзалізниця» та «Київ Цифровий» (30 гривень), а в касі чи в роз'їзного касира — 37 гривень.

У компанії пояснювали подорожчання витратами на утримання та ремонт рухомого складу, електроенергію і забезпечення перевезень. Там заявляли, що доходів від продажу квитків уже недостатньо для покриття всіх витрат, а окремою проблемою називали компенсації за перевезення пільгових категорій пасажирів.

Що робити пасажирам

Оскільки ціна залежить від відстані, точну вартість конкретного рейсу варто перевіряти в застосунку «Укрзалізниця» або безпосередньо в касі. Офіційної єдиної таблиці з новими цінами за всіма маршрутами наразі не опубліковано, тому перед поїздкою краще уточнити суму заздалегідь.

Для жителів передмість, які щодня їздять на роботу чи навчання до обласних центрів, навіть відносно невелике зростання помітне: якщо мінімальна ціна квитка становить 30 гривень, дорога туди й назад обходиться щонайменше у 60 гривень, а за 20 робочих днів — близько 1200 гривень на місяць без урахування інших видів транспорту.

Водночас усі чинні пільги для Kyiv City Express зберегли: студенти, як і раніше, можуть купувати квитки зі знижкою через застосунок «Укрзалізниці», а ветерани та пенсіонери — оформлювати безкоштовні проїзні документи у касах.

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