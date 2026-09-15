Чізкейк з малиною та лимоном готується без водяної бані та охолоджується швидше за класичний, а одна проста хитрість робить начинку ніжною й повітряною.

Рецепт брауні з чізкейком ми вже публікували — а чізкейк з малиною та лимоном готується зовсім інакше: без водяної бані, охолоджується швидше й виходить ніжним та повітряним одразу у вигляді порційних брусків.

Цей десерт має тонку хрустку основу з крекерного печива та кремову начинку зі свіжою малиною. Лимонна цедра й сік дають приємну кислинку, а яскраві ягоди роблять його особливо святковим. Нарізаний квадратами чізкейк зручно брати, перевозити та подавати на стіл, коли гостей багато.

Інгредієнти для чізкейку з малиною та лимоном

Для основи:

200 г подрібненого крекерного печива (приблизно 12 штук);

115 г вершкового масла, розтопленого;

1 столова ложка цукру;

дрібка дрібної солі.

Для начинки:

900 г вершкового сиру (крем-сиру), розм'якшеного;

250 г цукру;

5 великих яєць кімнатної температури;

2 столові ложки сметани;

цедра 1 лимона + трохи для прикрашання;

1 столова ложка лимонного соку;

1,5 чайної ложки ванільного екстракту;

дрібка дрібної солі;

340 г малини + ще трохи для прикрашання.

Як приготувати чізкейк з малиною та лимоном: покроково

Розігрійте духовку до 180 °C. Форму розміром приблизно 23×33 см злегка змастіть маслом і застеліть пергаментом, залишивши краї, щоб було зручно виймати чізкейк.

У мисці змішайте подрібнене печиво, столову ложку цукру та дрібку солі. Влийте розтоплене масло й вимішайте, щоб крихти рівномірно зволожилися. Щільно утрамбуйте суміш по дну форми та випікайте 8 хвилин. Дайте основі охолонути, а температуру духовки зменшіть до 160 °C.

У чаші міксера збийте вершковий сир і цукор на високій швидкості близько 5 хвилин — до гладкої й пишної маси. Саме цей крок дає легку, повітряну текстуру чізкейку, тож його не варто пропускати.

Зменшіть швидкість до середньої та вводьте яйця по одному, щоразу добре вимішуючи. Додайте сметану, лимонну цедру, лимонний сік, ванільний екстракт і дрібку солі, змішуючи лише до однорідності.

Акуратно вмішайте малину лопаткою, щоб не розчавити ягоди. Вилийте начинку на охололу основу й розрівняйте. Кілька разів легенько постукайте формою по столу, щоб випустити бульбашки повітря, а ті, що з'явилися на поверхні, проколіть зубочисткою — це допоможе уникнути тріщин.

Випікайте при 160 °C 45–50 хвилин: центр має майже схопитися, але злегка тремтіти, якщо струснути форму. Дайте чізкейку охолонути у формі близько 2 годин, накрийте фольгою та поставте в холодильник щонайменше на 4 години, а краще на ніч — так зрізи вийдуть найрівнішими.

Готовий чізкейк з малиною та лимоном акуратно підніміть за краї пергаменту, наріжте брусками, протираючи ніж між розрізами, і подавайте, прикрасивши свіжими ягодами та стрічками лимонної цедри. У холодильнику десерт зберігається до 4–5 днів, у морозилці — до 3 місяців; прикрашайте його безпосередньо перед подачею.

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