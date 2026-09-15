Після вихідних великі українські мережі оновили цінники на продукти першої потреби. Найпомітніше змінилися ціни на яйця, олію, хліб та гречку.

Подорожчання продуктів фіксують по всій Україні — слідом за подорожчанням продуктів у Київській області цінники переписали й інші мережі. Після вихідних великі українські супермаркети оновили вартість товарів першої потреби — станом на понеділок, 14 вересня, найбільше змінилися ціни на яйця, соняшникову олію, частину хліба та гречку.

Про це свідчить свіжий моніторинг цін у мережах "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашан", який зібрало РБК-Україна.

Як змінилися ціни на базові продукти

Найбільший стрибок показали курячі яйця. В "Ашані" поштучні яйця категорії С1 подорожчали з 4,40 грн до 5,40 грн за штуку — десяток тепер коштує 54 грн замість 44 грн. Натомість у "Сільпо" з'явилася позиція "Від доброї курки" по 39,19 грн за десяток, тоді як в АТБ цінник тримається на рівні 73,30 грн, а в Novus — 68,64 грн.

Подорожчала й соняшникова олія. У "Сільпо" завершилася акція на олію "Премія" (0,5 л), через що її вартість зросла з 52,99 грн до 56,99 грн. В інших мережах ціна на олію залишилася без змін.

Хліб "Сумська Паляниця Козацький" (350 г) у "Сільпо" додав у ціні — з 13,69 грн до 14,59 грн. В АТБ, "Ашані" та Novus вартість хлібобулочних виробів цього разу не змінилася.

Скільки коштує гречка і де найдешевше

Гречка, попри загальне зростання, лишилася відносно стабільною. Найдешевшу пропозицію зафіксували в "Сільпо" — крупа гречана "Премія" ядриця (1 кг) продається за акційною ціною 54,99 грн замість 64,99 грн. У Novus вартість гречки, навпаки, зросла з 69,99 грн до 71,99 грн за кілограм.

Для порівняння, в АТБ гречка "Розумний вибір" (1 кг) коштує 65,90 грн, а в "Ашані" гречана крупа Auchan (1 кг) — 69,90 грн.

Що з молоком

Молоко частково подешевшало. Пастеризоване молоко "Щоденний збір" (450 г) в АТБ знизилося в ціні з 22,50 грн до 21,30 грн. В "Ашані" діє акційна ціна на 900-грамове молоко — 35,90 грн замість 53,90 грн, пропозиція діє за доставки до 15 вересня включно.

Повний перелік цін на 14 вересня

Хліб: "Сільпо" — "Сумська Паляниця Козацький" (350 г) 14,59 грн; "Ашан" — "Формула смаку" житній (300 г) 20,70 грн; АТБ — "Кристинопіль Тостовий" (300 г) 24,80 грн; Novus — "Цар Хліб Паланга" (350 г) 24,99 грн (акційна ціна).

Гречка (1 кг): "Сільпо" — 54,99 грн; АТБ — 65,90 грн; Novus — 71,99 грн; "Ашан" — 69,90 грн.

Яйця С1 (десяток): "Ашан" — 54,00 грн; "Сільпо" — 39,19 грн; Novus — 68,64 грн; АТБ — 73,30 грн.

Молоко: АТБ — "Щоденний збір" (450 г) 21,30 грн; "Сільпо" — "Повна Чаша" (450 г) 21,49 грн; "Ашан" — "Житомирський Молочний Завод" (900 г) 35,90 грн (акція); Novus — 2,6% (900 г) 37,79 грн.

Соняшникова олія (0,5 л): "Ашан" — 49,40 грн; АТБ — 53,13 грн; "Сільпо" — 56,99 грн; Novus — 71,49 грн (745 г).

Найдешевші яйця та гречка зараз у "Сільпо", а найвигідніша акційна ціна на молоко — в "Ашані", однак вона діє лише за умови доставки.

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