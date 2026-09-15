Українці, які офіційно виїжджають за кордон на постійне місце проживання, можуть отримати пенсію одразу за шість місяців наперед. Розповідаємо, які умови треба виконати і що робити, якщо Пенсійний фонд відмовив.

Пенсію в Україні виплачують не всім повним розміром, але певна категорія пенсіонерів може отримати виплату, якої не доведеться чекати місяцями: одразу шість місячних пенсій одним платежем. Про умови такого авансу розповіла адвокатка Ольга Хомич (адвокатське бюро Івана Хомича) у коментарі для РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

Коли пенсію виплачують наперед

Отримати пенсію за шість місяців наперед може пенсіонер, який офіційно виїжджає з України на постійне проживання за кордон. Для цього він має знятися з реєстрації за місцем проживання та подати відповідну заяву. Гроші нараховують з місяця, що настає після місяця зняття з реєстрації.

Наприклад, якщо людина знялася з реєстрації у травні, авансова виплата охопить шість наступних місяців — червень, липень, серпень, вересень, жовтень і листопад.

Якщо ж пенсіонер просто живе за кордоном, але не оформлював виїзд на постійне місце проживання й офіційно лишається на обліку в Пенсійному фонді, виплату за пів року наперед йому не нарахують. Проте пенсію й надалі виплачуватимуть за звичайним графіком.

Чи зникає право на пенсію через переїзд

Офіційний виїзд за кордон і отримання одразу шести пенсій не означають остаточної втрати права на виплату. Раніше закон містив норму, за якою виплату пенсії за кордоном могли призупиняти, якщо між Україною та країною проживання не було відповідного міжнародного договору.

Але 7 жовтня 2009 року Конституційний Суд визнав такі положення неконституційними. Цю позицію згодом підтвердив і Верховний Суд. За словами адвокатки, право на пенсію в людини зберігається незалежно від місця проживання, а поновити виплату можна навіть після тривалої перерви.

Що робити, якщо Пенсійний фонд відмовив

Траплялися ситуації, коли після виїзду людини за кордон Пенсійний фонд трактував зняття з обліку й отримання одноразової виплати як остаточне припинення виплати пенсії. Однак судова практика, за словами Хомич, підтверджує збереження права на пенсію.

Верховний Суд розглядав справи людей, які виїхали за кордон ще у 1990-х роках або раніше. Після поновлення виплат їхні пенсії індексували так само, як і пенсії людей, що залишилися в Україні. Тому, якщо Пенсійний фонд відмовляється поновити виплати, можна звертатися до суду.

Що потрібно зробити пенсіонеру

Якщо людина планує виїхати з України на постійне місце проживання, спершу треба офіційно оформити зняття з обліку, після чого за заявою можна отримати пенсію за шість місяців наперед. Алгоритм дій виглядає так:

Знятися з реєстрації за місцем проживання в Україні.

за місцем проживання в Україні. Подати заяву на виплату пенсії за шість місяців наперед.

на виплату пенсії за шість місяців наперед. За потреби підтвердити особу через застосунок «Дія», відеозвʼязок або консульство.

Якщо ж пенсіонер просто перебуває за кордоном і не оформлював постійне проживання, йому варто до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію в Пенсійному фонді, щоб виплати не призупинили. Це стосується також тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях.

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