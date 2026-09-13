Пенсія та державні пільги у вересні: пенсіонери в Україні можуть отримати знижки на комунальні послуги, безплатний проїзд у транспорті, звільнення від земельного податку та безплатні ліки за електронним рецептом.

Пенсії та пільги для українців у вересні стосуються мільйонів людей старшого віку — від знижок на комуналку до безплатних ліків. Про перелік підтримки пенсіонерів повідомляє ТСН із посиланням на видання Новини.LIVE.

Найбільша стаття допомоги — пільги на оплату електроенергії, газу та водопостачання. Розмір знижки залежить від статусу людини. Знижку 100% мають особи з особливими заслугами перед Батьківщиною, люди з інвалідністю внаслідок війни, колишні педагогічні, медичні, фармацевтичні працівники та бібліотекарі із сільської місцевості.

Знижку 75% на комуналку в межах встановлених норм отримують учасники бойових дій. Для учасників війни та членів сімей загиблих захисників діє пільга 50%, а для дітей війни — 25%. Частина категорій може розраховувати на знижку лише тоді, коли дохід не перевищує встановлений ліміт.

Безплатний проїзд у транспорті

Пенсіонери за віком мають право на безплатний проїзд у приміських електричках, трамваях, тролейбусах і міських автобусах на комунальних маршрутах — відповідно до постанови Кабінету міністрів. Пільга не поширюється на таксі, міжміські автобуси, потяги далекого сполучення та швидкісні поїзди «Інтерсіті» — за такий проїзд доведеться платити.

Земельний податок

Пенсіонери можуть бути звільнені від сплати земельного податку, якщо площа ділянки не перевищує норматив: для міста — до 0,10 гектара, для селища — до 0,15 гектара, для села — до 0,25 гектара. Окремо закон обмежує площу за призначенням: дачне будівництво — до 0,10 га, ведення садівництва — не більше 0,12 га, індивідуальний гараж — до 0,01 га.

Безплатні ліки за рецептом

У межах державної програми «Доступні ліки» пенсіонери можуть безплатно отримувати препарати для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, бронхіальної астми та інших хронічних хвороб. Для цього потрібен електронний рецепт, який виписує сімейний лікар.

Як оформити пільгу

Для оформлення знижки на комуналку або звільнення від земельного податку звертаються до органу соціального захисту населення або Пенсійного фонду з паспортом, ідентифікаційним кодом і посвідченням, що підтверджує статус. Безплатний проїзд надається за наявності пенсійного посвідчення, а пільгові ліки відпускають за електронним рецептом в аптеках-партнерах програми.

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Як повідомляла Politeka, пільги для пенсіонерів у вересні: знижки на комуналку до 100% і безкоштовний проїзд.