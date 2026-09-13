Свинина в духовці з овочами — швидка вечеря на одному деку, яка готується лише за 30 хвилин. Несподіваний інгредієнт у маринаді робить м'ясо ніжним і соковитим.

Рецепт курячого філе в духовці ми вже публікували — а свинина в духовці готується ще простіше. Достатньо нарізати вирізку кубиками, змастити її простим маринадом і запекти на одному деку разом з овочами. Уся вечеря вкладається приблизно в 30 хвилин.

Секрет соковитості — звичайний майонез. Він покриває шматочки м'яса тонкою плівкою, утримує вологу всередині, а з копченою паприкою дає легкий «димний» аромат, наче страва готувалася на грилі, а не в духовці.

Інгредієнти для свинини в духовці

Для м'яса:

свиняча вирізка — 1 шт. (приблизно 500–600 г), бажано вже замаринована з часником і чорним перцем;

майонез — 2 ст. ложки;

копчена паприка — 1 ч. ложка;

сіль — 1 ч. ложка.

Для овочів:

болгарський перець різних кольорів — 3 шт., нарізаний кубиками по 2,5 см (приблизно 3 склянки);

брюссельська капуста — 1 склянка, великі головки розріжте навпіл;

спаржа — 1,5 склянки, нарізана на шматочки 5–7 см;

олія — 2 ст. ложки;

копчена паприка — 0,5 ч. ложки;

чорний мелений перець — 0,5 ч. ложки;

сіль — 1 ч. ложка.

Як приготувати свинину в духовці: покроково

Крок 1. Розігрійте духовку до 230 °C. Застеліть деко фольгою або пергаментом, щоб нічого не прилипало.

Крок 2. Вирізку розріжте вздовж на 3 довгі смужки, потім упоперек — на кубики розміром приблизно 2,5 см.

Крок 3. Викладіть шматочки свинини в миску, додайте 2 столові ложки майонезу, чайну ложку копченої паприки та чайну ложку солі. Перемішайте, щоб м'ясо рівномірно покрилося маринадом.

Крок 4. Викладіть свинину на деко і запікайте 10 хвилин у розігрітій духовці.

Крок 5. У тій самій мисці з'єднайте болгарський перець, брюссельську капусту, спаржу, олію, копчену паприку, чорний перець і сіль. Перемішайте.

Крок 6. Через 10 хвилин дістаньте деко, зсуньте м'ясо на один бік, а на вільну частину викладіть овочі.

Крок 7. Поверніть деко в духовку і запікайте ще 10–13 хвилин.

Крок 8. Якщо любите овочі з легкою скоринкою, запікайте їх лише 5–6 хвилин, потім увімкніть режим гриля ще на 4–5 хвилин. Стежте за деко — у режимі гриля страва може швидко підгоріти.

Крок 9. Перекладіть свинину з овочами на тарілку і подавайте гарячими.

Найсмачніше ця страва одразу після запікання. Замість овочів до м'яса чудово підійдуть картопляне пюре або відварена кіноа. Залишки зберігайте в холодильнику не довше 1–2 днів.

Рецепт адаптовано з Let the Baking Begin.

Раніше Politeka повідомляла, рецепт домашньої ковбаси: одна проста хитрість робить її соковитою та ароматною.

Також Politeka писала, рецепт голубців у томатному соусі: секрет, про який мало хто знає.

Як повідомляла Politeka, рецепт ніжних фрикадельок у томатному соусі: секрет, який робить їх особливо соковитими.