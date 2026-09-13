Київська область за час великої війни відремонтувала понад 4700 приватних будинків для переселенців і переходить до створення проєктів соціального житла.

Безкоштовне житло для ВПО на Київщині отримує новий поштовх: в області вже відремонтували понад 4700 приватних будинків і переходять до нових проєктів соціального житла — зокрема, житлових просторів у Дідівщині та Ставищі. Про перехід від тимчасових рішень до постійних говорив голова Київської ОДА Тимур Ткаченко під час зустрічі з представницею УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт, повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА), передає Proslav.

Наразі в регіоні проживають понад 245 тисяч вимушених переселенців, тож головним пріоритетом обласна влада називає перехід до якісного соціального житла. «Звіряємо спільні кроки та масштабуємо співпрацю з ключовими міжнародними партнерами Київщини», — зазначив Тимур Ткаченко.

Що вже зробили на Київщині

За час повномасштабної війни за підтримки Агентства ООН у справах біженців в області відремонтували понад 4700 приватних будинків та встановили 131 модульний будинок. Житло для переселенців також облаштували у Славутичі, Переяславі та Дорогинці. Ще понад 150 тисяч жителів регіону отримали прямі виплати й гуманітарну підтримку.

Де з'являться нові житлові простори

Нові спільні проєкти передбачають створення житлового простору для ВПО у Дідівщині та на базі приміщення у Ставищі. Крім того, за інформацією КОВА, по області готують ще 15 перспективних об'єктів. «Маємо чіткий план дій, конкретні адреси й спільне розуміння, як завершити ці завдання найближчим часом», — сказав Тимур Ткаченко.

Як переселенцям дізнатися про черги та адреси

Для переселенців, які потребують житла, головна точка входу — органи соціального захисту або ЦНАП за місцем фактичного проживання на Київщині. Саме там ставлять на квартирний облік, приймають документи на соціальне житло та пояснюють, чи підпадає конкретна сім'я під ремонт пошкодженого будинку. Актуальні адреси нових об'єктів і чергу варто уточнювати безпосередньо в місцевих радах або через офіційні канали КОВА.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога для ВПО в Київській області: як отримати підтримку за новою програмою.

Також Politeka повідомляла, гуманітарна допомога для ВПО у Київській області: хто може отримати додаткову підтримку.