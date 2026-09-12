Попит на приватні будинки в Україні зріс, а в окремих областях ціни за рік підскочили більш ніж на третину.

Ціни на житло в Україні за рік змінилися нетипово — приватні будинки подорожчали майже по всій країні, а в окремих областях зростання сягнуло третини й більше.

Про це повідомляє платформа нерухомості ЛУН. Інтерес до приватного житла почав зростати ще на початку 2026 року і досі залишається високим. За даними ЛУН, цього року попит розвивається нетипово: замість традиційного серпневого піку найвищі показники пошуку будинків зафіксували вже в січні та лютому.

"У ЛУН бачимо зростання інтересу до приватних будинків. Запити на пошук такого житла почали зростати ще на початку 2026-го і досі тримаються на доволі високому рівні", — пояснює керівниця зовнішніх комунікацій та партнерств у ЛУН Альона Бабко. За її словами, одна з причин — бажання мати більше приватності та автономності житла.

Де будинки подорожчали найбільше

За останній рік ціни на приватні будинки зросли майже по всій Україні. Найпомітніше нерухомість подорожчала у Рівненській області — на 36%, а у Чернівецькій та Одеській — на 35%.

Водночас ціни суттєво відрізняються залежно від регіону. Серед обласних центрів одні з найнижчих цін за квадратний метр фіксують у Миколаєві, Запоріжжі та Чернігові — 425, 440 та 455 доларів за "квадрат" відповідно.

Скільки коштує будинок у різних областях

Медіанна вартість цілого приватного будинку наприкінці квітня у Чернігові становила близько 28,8 тисячі доларів. Для порівняння, у Києві та Львові цей показник сягав близько 220 тисяч доларів.

Найдешевші будинки зараз — у Чернігівській області (10 500 доларів), Миколаївській (15 тисяч), Кропивницькій (18 тисяч), а також у Запорізькій і Черкаській (по 20 тисяч доларів). Найдорожчі — у Київській області (115 тисяч доларів), Львівській (92 тисячі), Івано-Франківській (88 тисяч), Закарпатській (77 тисяч) та Волинській (75 тисяч).

Що відбувається із заміським житлом

Будинки за межами обласних центрів у більшості регіонів лишаються дешевшими, однак це не означає, що ціни на них стоять на місці. Навпаки, у деяких областях заміське житло дорожчає швидше, ніж будинки в самих містах. Особливо помітна така тенденція в Одеській, Львівській, Запорізькій, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

При цьому вартість будинку визначає не лише розташування, а й стан нерухомості, площа, відстань до міста та інфраструктура населеного пункту. Окремої статистики щодо старих сільських хат у ЛУН поки немає: у платформі не говорять, що українці масово переключилися саме на таке житло, а фіксують ширший тренд — зростання інтересу до приватного житла загалом.