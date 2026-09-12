З 1 жовтня 2026 року в Україні запрацює єдиний формат платіжок за постачання та розподіл газу. Ціна ресурсу для більшості побутових споживачів при цьому не зміниться.

Комунальні тарифи цього тижня знову в центрі уваги — однак із платіжками за газ ситуація зворотна: з 1 жовтня 2026 року змінюється лише форма квитанції, а не ціна ресурсу.

Від 1 жовтня 2026 року в Україні набувають чинності нові стандарти формування квитанцій за постачання і розподіл природного газу. Споживачі отримуватимуть платіжні документи за єдиними правилами, що має спростити оплату комуналки та зробити нарахування зрозумілішими. Про це повідомляє ТСН із посиланням на видання «На пенсії».

Необхідність оновлення платіжної документації пов’язана з гармонізацією українського законодавства з європейськими вимогами до інформування споживачів у газовому секторі, а також із нормами Закону «Про ринок природного газу». Головна мета постанови НКРЕКП №541 — усунути плутанину з рахунками, яка виникала через відсутність єдиного формату квитанцій у різних регіонах.

Що зміниться у платіжках

Оновлений Кодекс газорозподільних систем передбачає кілька практичних нововведень.

Єдина квитанція. В одному платіжному документі відображатимуться суми за спожитий газ (постачання) і за транспортування ресурсу — розподіл.

В одному платіжному документі відображатимуться суми за спожитий газ (постачання) і за транспортування ресурсу — розподіл. Стандартизована форма. Для операторів газорозподільних мереж діятиме єдиний шаблон рахунку, тож порівнювати й перевіряти нарахування стане простіше незалежно від регіону.

Для операторів газорозподільних мереж діятиме єдиний шаблон рахунку, тож порівнювати й перевіряти нарахування стане простіше незалежно від регіону. Деталізація платежів. У квитанціях чіткіше зазначатимуть, за що саме нараховані кошти, з розшифруванням обсягів і тарифних складників.

У квитанціях чіткіше зазначатимуть, за що саме нараховані кошти, з розшифруванням обсягів і тарифних складників. Актуальна інформація про рахунок. Споживачі регулярно отримуватимуть відомості про стан рахунку, зокрема про переплату або заборгованість.

Ще однією зміною стане офіційне закріплення можливості обирати зручний формат отримання платіжного документа. Споживач зможе отримувати квитанцію у звичному паперовому вигляді через поштову скриньку або користуватися електронною версією в особистому кабінеті. Тобто нові правила мають не лише уніфікувати платіжки, а й дати людям більше можливостей контролювати власні розрахунки за газ.

Чи здорожчає газ у жовтні

Зміна форми квитанцій не передбачає автоматичного підвищення тарифу на природний газ. Понад 12 млн домогосподарств, або близько 98% побутових споживачів, яких обслуговує ГК «Нафтогаз України», продовжать оплачувати ресурс за річним тарифом 7,96 грн за кубометр.

Ця ціна визначена укладеними договорами, а її підвищення для населення обмежене законодавчим мораторієм на період дії воєнного стану. Поточна фіксована ціна для побутових клієнтів «Нафтогазу» діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Як перевірити свою платіжку

Після переходу на єдиний формат варто звіряти в квитанції обсяг спожитого газу та тарифні складники, а також звертати увагу на окремий рядок за розподіл (доставлення) газу. Електронну версію документа можна переглядати в особистому кабінеті постачальника, де зазвичай відображається актуальний стан рахунку, переплата чи заборгованість.

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