За останнє десятиліття кількість пенсіонерів в Україні скоротилася з понад 12 мільйонів до менш ніж 10 мільйонів. Серед причин — посилення вимог до страхового стажу та загальна депопуляція.

Пенсії в Україні з року в рік одержують дедалі менше людей — це підтверджують свіжі дані Пенсійного фонду. Якщо ще десять років тому в країні налічувалося понад 12 мільйонів пенсіонерів, то нині цей показник уперше за багато років опустився нижче 10 мільйонів.

Наскільки скоротилася кількість пенсіонерів

Скорочення помітне навіть на короткому відрізку. На початку 2022 року в Україні було близько 10,8 мільйона пенсіонерів, а на 2026 рік їхня кількість зменшилася до менш як 10 мільйонів і продовжує падати.

Якщо ж дивитися на десятилітній горизонт, тенденція ще виразніша: десять років тому отримувачів пенсій було понад 12 мільйонів, тобто за цей час їх поменшало більш ніж на два мільйони.

Чому пенсіонерів стає менше

Перша причина — посилення вимог до виходу на пенсію. Щоб отримати виплату за віком у 60 років, потрібно мати дедалі більше років страхового стажу. Ця вимога зростає щороку на 12 місяців і до 2028 року сягне 35 років. Ті, кому стажу не вистачає, виходять на пенсію пізніше — у 63 або 65 років, а частина взагалі втрачає право на виплату за віком.

Друга, і чи не головна, причина — загальна депопуляція. Після початку повномасштабної війни мільйони українців виїхали за кордон і частина з них не повернулася. Водночас народжуваність залишається низькою, а через війну зросла смертність. Усе це означає, що людей пенсійного віку в країні щороку стає менше навіть без змін у законодавстві.

Що це означає для пенсійної системи

Скорочення кількості пенсіонерів — не однозначно позитивна новина. Воно відбувається на тлі загального старіння й зменшення населення: працюючих, які сплачують єдиний соціальний внесок, теж стає менше. Тож розрив між тими, хто «наповнює» Пенсійний фонд, і тими, хто отримує виплати, залишається значним, а частину видатків на пенсії досі покривають коштом державного бюджету.

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