Пенсія за віком із п'ятьма роками страхового стажу не призначається навіть після 65 років — у Пенсійному фонді України пояснили, на яку виплату реально можна розраховувати та як її збільшити.

Пенсія без необхідного стажу — ситуація, в якій опинилися тисячі українців. Якщо офіційний страховий стаж становить лише 5 років, розраховувати на класичну пенсію за віком не варто навіть після досягнення 65 років.

Про це нагадують у Пенсійному фонді України, повідомляє видання «На Пенсії». Замість звичної пенсії держава передбачила для таких громадян лише державну соціальну допомогу, розмір якої у 2026 році становить 2 595 гривень.

Як збільшити виплати, якщо стажу замало

Фахівці ПФУ радять діяти за простим алгоритмом. Спочатку слід перевірити наявний стаж в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ — для авторизації потрібен кваліфікований електронний підпис (КЕП) або Дія.Підпис.

Далі варто оцифрувати трудову книжку: записи з паперового документа за період до 2004 року мають бути внесені до електронної системи. За потреби скан-копії сторінок подають через портал ПФУ.

Третій крок — офіційно працевлаштуватися хоча б на мінімальну ставку, щоб роботодавець сплачував єдиний соціальний внесок (ЄСВ) і стаж накопичувався.

Як докупити страховий стаж

Якщо працевлаштуватися неможливо, можна укласти договір про добровільну участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні. У такому разі ЄСВ сплачується самостійно через портал ПФУ: місяці стажу докуповують поступово або одноразовим платежем за минулі періоди.

Отже, наявність лише 5 років офіційного стажу позбавляє права на повноцінну пенсію за віком, залишаючи можливість претендувати тільки на мінімальну соціальну допомогу в розмірі 2 595 гривень. Єдиний шлях отримувати більше — офіційне працевлаштування або добровільна купівля страхового стажу через Пенсійний фонд.

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