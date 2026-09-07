Пенсия по возрасту с пятью годами страхового стажа не назначается даже после 65 лет — в Пенсионном фонде Украины объяснили, на какую выплату реально можно рассчитывать и как ее увеличить.

Пенсия без необходимого стажа — ситуация, в которой оказались тысячи украинцев. Если официальный страховой стаж составляет всего 5 лет, рассчитывать на классическую пенсию по возрасту не стоит даже после достижения 65 лет.

Об этом напоминают в Пенсионном фонде Украины, сообщает издание «На Пенсии». Вместо обычной пенсии государство предусмотрело для таких граждан только государственную социальную помощь, размер которой в 2026 году составляет 2 595 гривен.

Как увеличить выплаты, если стажа не хватает

Специалисты ПФУ советуют действовать по простому алгоритму. Сначала следует проверить имеющийся стаж в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ — для авторизации нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП) или Дія.Підпис.

Далее стоит оцифровать трудовую книжку: записи из бумажного документа за период до 2004 года должны быть внесены в электронную систему. При необходимости скан-копии страниц подают через портал ПФУ.

Третий шаг — официально трудоустроиться хотя бы на минимальную ставку, чтобы работодатель уплачивал единый социальный взнос (ЕСВ) и стаж накапливался.

Как докупить страховой стаж

Если трудоустроиться невозможно, можно заключить договор о добровольном участии в общеобязательном государственном социальном страховании. В таком случае ЕСВ уплачивается самостоятельно через портал ПФУ: месяцы стажа докупают постепенно или единоразовым платежом за прошлые периоды.

Итак, наличие всего 5 лет официального стажа лишает права на полноценную пенсию по возрасту, оставляя возможность претендовать только на минимальную социальную помощь в размере 2 595 гривен. Единственный способ получать больше — официальное трудоустройство или добровольная покупка страхового стажа через Пенсионный фонд.

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