С 15 июля 2026 года разовая поездка в метро, автобусе, троллейбусе, трамвае и фуникулере в Киеве подорожала с 8 до 30 гривен. Для тех, кто ездит ежедневно, город оставил скидки — по пакетам и проездным поездка выходит заметно дешевле.

Общественный транспорт Киева в условиях войны претерпел сразу несколько изменений, и самое ощутимое из них касается денег: разовая поездка с 15 июля подорожала с 8 до 30 гривен.

Новый тариф охватил сразу все виды коммунального транспорта — метро, автобус, троллейбус, трамвай и фуникулер. Подорожание составляет 275%, то есть цена выросла в 3,75 раза. В городской администрации объясняют такое решение ростом стоимости электроэнергии, топлива, запчастей и ремонта, а также необходимостью повышать зарплаты сотрудникам.

Показательно, что даже 30 гривен — это не полная экономически обоснованная стоимость поездки. По расчетам транспортных предприятий, в 2026 году она достигает 64,60 грн для метро и 44,14 грн для наземного транспорта. Разницу между реальным тарифом и себестоимостью покрывают из городского бюджета.

Для тех, кто пользуется транспортом ежедневно, действуют скидки. Если покупать пакет на 50 поездок, каждая обойдется в 25 гривен, а по месячным пакетам цена одной поездки составляет около 23–24 гривен. Старые поездки, приобретенные еще до подорожания, можно использовать до 14 сентября, после чего их стоимость автоматически переведут в деньги на транспортной карточке.

Для человека, который ездит на работу и обратно 22 дня в месяц и каждый раз платит разовый тариф, расходы составляют 1320 гривен только за две поездки в день. Именно поэтому после подорожания разница между оплатой «по факту» и проездным стала значительно ощутимее.

Частные маршрутки дорожали по отдельной логике. В марте часть перевозчиков подняла тариф с 15 до 20 гривен, а с 1 августа на большинстве частных маршрутов цена достигла 25 гривен. В отличие от коммунального транспорта, этот тариф устанавливают сами перевозчики, а не КГГА. Среди причин они называют топливо, ремонт и дефицит водителей, который обострился из-за правил бронирования.

Война повлияла на транспорт и через кадровый голод. В 2024 году «Киевпастранс» сообщал о дефиците персонала на уровне 27% и более 1500 вакансий, среди причин прямо называли мобилизацию. К 2026 году проблема не исчезла — предприятие неоднократно объявляло набор водителей и ремонтников, а части сотрудников предлагает жилье, трансфер и возможность бронирования. Средняя зарплата на предприятии в 2025 году выросла на треть — до 37,3 тыс. грн.

Отдельная тема — воздушные тревоги, которые останавливают наземный транспорт. После того как 3 сентября в Киеве за сутки тревогу объявляли семь раз, а в целом она длилась более 15 часов, город настоял на пересмотре правил. 3 сентября Кабмин согласовал новый подход: тревоги планируют разделить на желтый уровень (атаки дронов, метро работает) и красный (ракетная угроза, остановка транспорта). По состоянию на 6 сентября эти изменения остаются преимущественно правительственными рекомендациями, которые Киеву еще нужно реализовать.

Как сэкономить на проезде

Самый дорогой вариант — платить разовый тариф 30 гривен за каждую поездку. Выгоднее покупать пакет на 50 поездок (по 25 гривен) или месячный проездной, по которому одна поездка стоит около 23–24 гривен. Приобретенные до 15 июля поездки стоит использовать до 14 сентября — иначе их стоимость автоматически зачислят деньгами на транспортную карточку.