Исключенным из воинского учета мужчинам юрист советует не платить штраф от ТЦК сразу: добровольная оплата может вернуть их в базу призывников.

Право ТЦК призывать военнообязанных снова оказалось в центре судебных споров, однако для мужчин, которых много лет назад исключили из воинского учета, главная опасность кроется не в повестке, а в их собственных действиях. Юристы предупреждают: даже добровольная уплата штрафа от ТЦК за неявку может стоить им статуса, который они зарабатывали годами, и стать главным козырем военкомата в суде.

Речь о технических ошибках в реестре "Оберег". Из-за сбоев системы мужчин, которых давно комиссовали, массово ставят в розыск полиции по запросу ТЦК. Вместо того чтобы решить проблему, многие пытаются выйти из положения самым быстрым способом — признать вину и уплатить штраф. Как объяснил юрист Владислав Дерий в комментарии Новини.LIVE, именно это часто становится фатальной юридической ошибкой.

Например, человек с инвалидностью пытается оформить отсрочку прямо в смартфоне. Однако согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" право на такую защиту имеют только военнообязанные. Нажимая кнопку оформления отсрочки, исключенный из учета мужчина фактически совершает действия призывника.

Юрист подчеркивает: граждане, исключенные из учета по статье 37 профильного закона, вообще не подлежат мобилизации, не должны проходить ВЛК или обновлять данные. Поэтому любая попытка "исправить" ситуацию через приложение лишь ухудшает положение.

Почему нельзя платить штраф сразу

Проблема усугубляется, когда из-за игнорирования повестки система выставляет статус "в розыске". Это означает, что согласно статьям 259 и 262 КоАП руководитель ТЦК направил в полицию запрос об административном задержании. Часть мужчин решает пойти на компромисс и просто уплатить штраф, чтобы снять напряжение, — но юристы категорически против такого подхода.

"Если ТЦК вынесет в отношении вас постановление о привлечении к административной ответственности, добровольная уплата этого штрафа без его обжалования юридически означает ваше согласие с совершенным правонарушением", — объясняет адвокат.

Это может стать препятствием в будущем судебном процессе, где мужчина будет требовать внести данные об исключении из учета в "Оберег". Добровольно оплаченная квитанция сыграет против него: "Истец своими действиями подтвердил свой статус военнообязанного, уплатил штраф за неявку по повестке и сам просил об отсрочке. Следовательно, решение 2017 года утратило актуальность", — так звучит типичная аргументация военкоматов в суде. Человек, не стоящий на учете, априори не может нарушить его правила.

Что делать, если снова поставили на учет и наложили штраф

Любое постановление о нарушении по статьям 210 или 210-1 КоАП необходимо обжаловать в суде в течение десяти дней — в соответствии со статьей 289. Вместо компромиссов с ТЦК юристы предлагают четыре варианта снятия розыска:

написать в службу технической поддержки "Резерв+";

отправить заявление о закрытии дела Укрпочтой;

лично прийти в ТЦК и дать объяснения о своем статусе в случае составления протокола;

признать правонарушение в приложении, чтобы получить постановление и сразу же обжаловать его.

Оптимальный первый шаг — отправить по почте бумажное письмо в ТЦК с копиями документов за 2017 год и требованием снять статус розыска и исправить данные о военнообязанном.

"Не уплачивайте штраф добровольно, если постановление еще не вынесено или срок его обжалования (10 дней) не истек. Обжалуйте его в суде. Ваша юридическая стратегия должна основываться на том, что вы исключены из воинского учета, а статус "отсрочка" в "Резерв+" возник исключительно как техническое следствие ошибки ТЦК, которая заставила систему воспринимать вас как военнообязанного", — подытожил юрист.

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