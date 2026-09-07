В Украине вступили в силу обновленные правила начисления пенсий и социальных выплат, часть перерасчетов отныне будут проводить автоматически.

Пенсию без необходимого стажа украинцы теперь будут получать по обновленным правилам — в Украине вступили в силу изменения в порядок начисления пенсий и социальных выплат. Правительство вместе с профильными ведомствами уточнило механизмы расчета, чтобы согласовать их со свежими данными государственных реестров и актуальными социальными показателями. Главная цель обновлений — повысить точность выплат и свести к минимуму ошибки, а часть перерасчетов отныне будут проводить автоматически, без дополнительных обращений граждан.

Об изменениях сообщает «Первый бизнесовый». Новые правила должны устранить погрешности, которые возникали из-за устаревших или неполных сведений о гражданах.

Что именно изменилось

Ключевое нововведение — автоматическое обновление информации о страховом стаже и доходах. Данные будут подтягиваться из налоговых и трудовых реестров без участия человека. Благодаря этому перерасчет будут проводить без дополнительных обращений самих пенсионеров.

Для работающих пенсионеров изменение ускоряет начисление надбавок за дополнительно отработанный стаж. Неработающим выплаты будут корректировать в соответствии с обновленными социальными стандартами, которые пересматриваются вместе с прожиточным минимумом. Поэтому суммы станут точнее и для тех, кто работает, и для тех, кто уже на заслуженном отдыхе.

Обновленные правила затронули и социальные пособия. Речь идет о выплатах малообеспеченным семьям, людям с инвалидностью и внутренне перемещенным лицам. Часть процедур упростили, а отдельные виды помощи теперь будут назначать автоматически после проверки данных в реестрах.

Как будет происходить автоматический перерасчет

Пенсионеру не придется подавать заявление или собирать справки. Как только в налоговых или трудовых реестрах появляются новые данные о стаже или доходах, система сама проводит перерасчет. По тому же принципу проверяют сведения при назначении социальной помощи, что сокращает количество бюрократических этапов и уменьшает очереди.

В профильных ведомствах подчеркивают, что обновленные правила являются частью более широкой цифровизации социальной сферы. Это должно сделать начисление прозрачнее, а распределение выплат — справедливее для разных категорий граждан.

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