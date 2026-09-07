Фаршированный перец без мяса — это рецепт, который доказывает: овощное блюдо может быть сытным и сочным даже без мясной начинки. Перец наполняют рисом, кабачком и морковью, а сверху запекают под румяной сырной корочкой.

Быстрый рецепт вафель от Politeka уже нашёл своих читателей — а теперь предлагаем фаршированный перец без мяса, который запекается в духовке и получается сочным даже без мясной начинки.

Этот фаршированный перец без мяса готовится из простых продуктов: рис, кабачок, морковь, лук, помидоры и твёрдый сыр. Блюдо легче классического, но благодаря овощной начинке и сырной корочке не уступает ему по вкусу.

Ингредиенты

6–8 болгарских перцев;

150 г риса;

1 кабачок;

1 морковь;

1 луковица;

2 помидора;

100 г твёрдого сыра;

2 ст. л. масла;

соль, перец и зелень по вкусу.

Пошаговый рецепт

Рис отварите до полуготовности — так он «дойдёт» внутри перца во время запекания. Лук, морковь и кабачок нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на масле до мягкости. Добавьте нарезанные помидоры и тушите ещё несколько минут.

Смешайте овощи с рисом, добавьте соль, перец и зелень. Перцы очистите от семян, наполните начинкой, но не утрамбовывайте слишком плотно — рис при запекании немного увеличится в объёме.

Выложите перцы в форму, на дно налейте немного воды, накройте фольгой. Запекайте 30–35 минут в разогретой до 190 °C духовке. Затем снимите фольгу, посыпьте перцы тёртым сыром и верните в духовку ещё на 10 минут.

Секреты сочного блюда

Чтобы начинка не была сухой, не увеличивайте количество риса — овощи и помидоры дают достаточно влаги. Твёрдый сыр лучше брать тот, что хорошо плавится: он создаст румяную корочку за последние 10 минут запекания.

Такой фаршированный перец без мяса можно подавать как самостоятельное блюдо или со сметаной и свежей зеленью. Рецепт рассчитан на 6–8 перцев — этого хватит на сытный обед для всей семьи.

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