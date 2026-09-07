Быстрый рецепт вафель от Politeka уже нашёл своих читателей — а теперь предлагаем фаршированный перец без мяса, который запекается в духовке и получается сочным даже без мясной начинки.
Этот фаршированный перец без мяса готовится из простых продуктов: рис, кабачок, морковь, лук, помидоры и твёрдый сыр. Блюдо легче классического, но благодаря овощной начинке и сырной корочке не уступает ему по вкусу.
Ингредиенты
- 6–8 болгарских перцев;
- 150 г риса;
- 1 кабачок;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 2 помидора;
- 100 г твёрдого сыра;
- 2 ст. л. масла;
- соль, перец и зелень по вкусу.
Пошаговый рецепт
Рис отварите до полуготовности — так он «дойдёт» внутри перца во время запекания. Лук, морковь и кабачок нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на масле до мягкости. Добавьте нарезанные помидоры и тушите ещё несколько минут.
Смешайте овощи с рисом, добавьте соль, перец и зелень. Перцы очистите от семян, наполните начинкой, но не утрамбовывайте слишком плотно — рис при запекании немного увеличится в объёме.
Выложите перцы в форму, на дно налейте немного воды, накройте фольгой. Запекайте 30–35 минут в разогретой до 190 °C духовке. Затем снимите фольгу, посыпьте перцы тёртым сыром и верните в духовку ещё на 10 минут.
Секреты сочного блюда
Чтобы начинка не была сухой, не увеличивайте количество риса — овощи и помидоры дают достаточно влаги. Твёрдый сыр лучше брать тот, что хорошо плавится: он создаст румяную корочку за последние 10 минут запекания.
Такой фаршированный перец без мяса можно подавать как самостоятельное блюдо или со сметаной и свежей зеленью. Рецепт рассчитан на 6–8 перцев — этого хватит на сытный обед для всей семьи.
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