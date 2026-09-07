Салат из свеклы в этом рецепте получается ярким и хрустящим: свекла и морковь здесь используются сырыми, а жарить придётся только говядину.

Рецепт салата Шуба мы уже публиковали — а этот салат из свеклы готовится совсем иначе: корнеплод здесь не варят, а натирают сырым. Получается яркое, хрустящее и очень сочное блюдо, которое украсит любой праздничный стол. Главный секрет — в правильной последовательности смешивания, благодаря которой картофельная соломка остаётся хрустящей до самой подачи.

Ингредиенты для салата из свеклы

1/3 средней фиолетовой или белокочанной капусты, тонко нашинкованной (примерно 1 стакан);

1 средняя свекла, натёртая или нарезанная соломкой (примерно 1 стакан);

1 средний болгарский перец или 6 мини-перцев, нарезанных тонкими полосками (примерно 1 стакан);

1 крупная морковь, натёртая или нарезанная соломкой (примерно 1 стакан);

зерна 1 граната;

примерно 225 г говядины, нарезанной мелкими тонкими полосками;

соль и перец — по вкусу;

1 стакан хрустящей картофельной соломки;

1/2 стакана майонеза или по вкусу.

Как приготовить салат из свеклы: пошагово

Шаг 1. Нарежьте говядину тонкими полосками, посолите и поперчите. Обжарьте на сильном огне до румяности и полной готовности — примерно 5 минут. Снимите с огня и дайте остыть.

Шаг 2. Выложите подготовленные ингредиенты — капусту, свеклу, перец, морковь, зерна граната и остывшее мясо — в большую салатницу. До подачи держите их отдельно, не перемешивая.

Шаг 3. Непосредственно перед подачей перемешайте все ингредиенты, кроме картофельной соломки, затем добавьте майонез по вкусу и ещё раз перемешайте.

Шаг 4. В самом конце добавьте картофельную соломку и слегка перемешайте — так она останется хрустящей.

Салат лучше всего есть сразу после смешивания. Овощи можно подготовить заранее и хранить в холодильнике, но смешивать всё вместе с майонезом и картофельной соломкой стоит уже перед подачей. Если хотите вегетарианский вариант — просто не добавляйте говядину.

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