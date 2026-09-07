Рецепти салатів без майонезу цієї осені вже зібрали сотні схвальних відгуків, однак із наближенням холодів господині переходять до зимових заготовок. Салат з помідорів на зиму без стерилізації готується просто й збирає в одній банці все найсмачніше, що може запропонувати літо.
Чому рецепт зручний
Головна перевага заготовки — банки не потрібно стерилізувати. Достатньо ретельно промити їх із мийним засобом. Така консервація ідеально підходить до м'яса, риби, картоплі та будь-яких солоних страв, тож банка «розлітається» миттєво.
Інгредієнти
Зазначеної кількості продуктів вистачить приблизно на чотири банки об'ємом 0,5 літра:
- 1 кілограм огірків;
- 700 грамів помідорів;
- 3 великі болгарські перці;
- 2 крупні цибулини;
- 1 головка часнику;
- 1 столова ложка солі;
- 3 столові ложки цукру;
- 4 столові ложки соняшникової олії;
- 1 столова ложка оцту;
- пучок зелені;
- 2 лаврові листки;
- спеції за смаком.
Як готувати салат покроково
Усі овочі ретельно промийте під проточною водою, а у перців відокремте м'якоть від насіння. Наріжте томати кубиками, цибулю — півкільцями, а перці — соломкою. Складіть їх у велику каструлю, додайте сіль, цукор, лавровий лист і спеції. Добре підійдуть духмяний перець і коріандр.
Поставте суміш на плиту і тушкуйте близько 20 хвилин після закипання на слабкому вогні. Огірки наріжте кружечками, часник — тонкими пластинками, зелень подрібніть ножем. Додайте все в каструлю, влийте олію та оцет і тушкуйте ще 15 хвилин.
Як закрити банки
Розкладіть гарячий салат по чистих банках. Поставте ємності в широку каструлю з рушником на дні, залийте водою до плечиків і залиште на невеликому вогні на 15 хвилин. Потім закрутіть кришки та переставте банки у місце для постійного зберігання.
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