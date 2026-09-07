Салат з помідорів на зиму без стерилізації — проста заготовка з огірків, солодкого перцю та цибулі. Вона не потребує попередньої стерилізації банок і виходить приблизно на чотири півлітрові банки.

Рецепти салатів без майонезу цієї осені вже зібрали сотні схвальних відгуків, однак із наближенням холодів господині переходять до зимових заготовок. Салат з помідорів на зиму без стерилізації готується просто й збирає в одній банці все найсмачніше, що може запропонувати літо.

Чому рецепт зручний

Головна перевага заготовки — банки не потрібно стерилізувати. Достатньо ретельно промити їх із мийним засобом. Така консервація ідеально підходить до м'яса, риби, картоплі та будь-яких солоних страв, тож банка «розлітається» миттєво.

Інгредієнти

Зазначеної кількості продуктів вистачить приблизно на чотири банки об'ємом 0,5 літра:

1 кілограм огірків;

700 грамів помідорів;

3 великі болгарські перці;

2 крупні цибулини;

1 головка часнику;

1 столова ложка солі;

3 столові ложки цукру;

4 столові ложки соняшникової олії;

1 столова ложка оцту;

пучок зелені;

2 лаврові листки;

спеції за смаком.

Як готувати салат покроково

Усі овочі ретельно промийте під проточною водою, а у перців відокремте м'якоть від насіння. Наріжте томати кубиками, цибулю — півкільцями, а перці — соломкою. Складіть їх у велику каструлю, додайте сіль, цукор, лавровий лист і спеції. Добре підійдуть духмяний перець і коріандр.

Поставте суміш на плиту і тушкуйте близько 20 хвилин після закипання на слабкому вогні. Огірки наріжте кружечками, часник — тонкими пластинками, зелень подрібніть ножем. Додайте все в каструлю, влийте олію та оцет і тушкуйте ще 15 хвилин.

Як закрити банки

Розкладіть гарячий салат по чистих банках. Поставте ємності в широку каструлю з рушником на дні, залийте водою до плечиків і залиште на невеликому вогні на 15 хвилин. Потім закрутіть кришки та переставте банки у місце для постійного зберігання.

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