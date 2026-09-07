Рецепты салатов без майонеза этой осенью уже собрали сотни одобрительных отзывов, однако с приближением холодов хозяйки переходят к зимним заготовкам. Салат из помидоров на зиму без стерилизации готовится просто и собирает в одной банке всё самое вкусное, что может предложить лето.
Почему рецепт удобен
Главное преимущество заготовки — банки не нужно стерилизовать. Достаточно тщательно вымыть их с моющим средством. Такая консервация идеально подходит к мясу, рыбе, картофелю и любым солёным блюдам, поэтому банка «разлетается» мгновенно.
Ингредиенты
Указанного количества продуктов хватит примерно на четыре банки объёмом 0,5 литра:
- 1 килограмм огурцов;
- 700 граммов помидоров;
- 3 крупных болгарских перца;
- 2 крупные луковицы;
- 1 головка чеснока;
- 1 столовая ложка соли;
- 3 столовые ложки сахара;
- 4 столовые ложки подсолнечного масла;
- 1 столовая ложка уксуса;
- пучок зелени;
- 2 лавровых листа;
- специи по вкусу.
Как готовить салат пошагово
Все овощи тщательно вымойте под проточной водой, а у перцев отделите мякоть от семян. Нарежьте помидоры кубиками, лук — полукольцами, а перцы — соломкой. Сложите их в большую кастрюлю, добавьте соль, сахар, лавровый лист и специи. Хорошо подойдут душистый перец и кориандр.
Поставьте смесь на плиту и тушите около 20 минут после закипания на слабом огне. Огурцы нарежьте кружочками, чеснок — тонкими пластинками, зелень измельчите ножом. Добавьте всё в кастрюлю, влейте масло и уксус и тушите ещё 15 минут.
Как закрыть банки
Разложите горячий салат по чистым банкам. Поставьте ёмкости в широкую кастрюлю с полотенцем на дне, залейте водой до плечиков и оставьте на небольшом огне на 15 минут. Затем закрутите крышки и переставьте банки в место для постоянного хранения.
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