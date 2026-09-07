Салат из помидоров на зиму без стерилизации — простая заготовка из огурцов, сладкого перца и лука. Она не требует предварительной стерилизации банок и выходит примерно на четыре поллитровые банки.

Рецепты салатов без майонеза этой осенью уже собрали сотни одобрительных отзывов, однако с приближением холодов хозяйки переходят к зимним заготовкам. Салат из помидоров на зиму без стерилизации готовится просто и собирает в одной банке всё самое вкусное, что может предложить лето.

Почему рецепт удобен

Главное преимущество заготовки — банки не нужно стерилизовать. Достаточно тщательно вымыть их с моющим средством. Такая консервация идеально подходит к мясу, рыбе, картофелю и любым солёным блюдам, поэтому банка «разлетается» мгновенно.

Ингредиенты

Указанного количества продуктов хватит примерно на четыре банки объёмом 0,5 литра:

1 килограмм огурцов;

700 граммов помидоров;

3 крупных болгарских перца;

2 крупные луковицы;

1 головка чеснока;

1 столовая ложка соли;

3 столовые ложки сахара;

4 столовые ложки подсолнечного масла;

1 столовая ложка уксуса;

пучок зелени;

2 лавровых листа;

специи по вкусу.

Как готовить салат пошагово

Все овощи тщательно вымойте под проточной водой, а у перцев отделите мякоть от семян. Нарежьте помидоры кубиками, лук — полукольцами, а перцы — соломкой. Сложите их в большую кастрюлю, добавьте соль, сахар, лавровый лист и специи. Хорошо подойдут душистый перец и кориандр.

Поставьте смесь на плиту и тушите около 20 минут после закипания на слабом огне. Огурцы нарежьте кружочками, чеснок — тонкими пластинками, зелень измельчите ножом. Добавьте всё в кастрюлю, влейте масло и уксус и тушите ещё 15 минут.

Как закрыть банки

Разложите горячий салат по чистым банкам. Поставьте ёмкости в широкую кастрюлю с полотенцем на дне, залейте водой до плечиков и оставьте на небольшом огне на 15 минут. Затем закрутите крышки и переставьте банки в место для постоянного хранения.

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