С начала августа Россия целенаправленно бьет по крупным распределительным центрам и складам торговых сетей — уничтожено около 90% логистики, обеспечивающей магазины продуктами. Стоит ли из-за этого скупать еду и лекарства про запас, объяснили экономисты.

Цены на продукты в Полтавской области контролеры уже проверяли, а тем временем удары РФ по складам торговых сетей заставили часть украинцев скупать продукты и лекарства про запас. С начала августа Россия активно бьет по крупным распределительным центрам — под ударами оказалась инфраструктура Fozzy Group, «Форы», VARUS, NOVUS, АТБ, «Эпицентра» и других компаний, а общие убытки уже оценивают в десятки миллиардов гривен. Стоит ли это делать, рассказали экономисты в комментарии Фактам ICTV.

По словам министра аграрной политики Тараса Высоцкого, российские атаки уничтожили около 90% логистической инфраструктуры, которая обеспечивает продовольствием торговые сети. Ритейлеры переходят на доставку «с колес», диверсифицируют маршруты и отказываются держать большие запасы в одном месте. Из-за этого в отдельных супермаркетах и начали появляться пустые полки.

Атаки на торговые сети

Волна ударов стартовала 4 августа, когда российский беспилотник попал в склад корпорации «Биосфера» в Днепре. На следующий день в Киеве полностью сгорел логистический центр «Эпицентра» на Вискозной, а еще один удар нанесли по комплексу компании в Калиновке — погиб работник, трое получили ранения.

В ночь на 5 августа часть складской инфраструктуры и товарных запасов потеряла сеть «Фора» — убытки оценивают примерно в 1,15 млрд грн. Новые атаки произошли 27 августа: тогда разрушили склад готовой продукции Roshen в Чубинском и распределительный центр «Дома игрушек». В первые дни сентября россияне били по продовольственной и логистической инфраструктуре Днепра, а 3 сентября загорелся фармсклад компании «Биокон» в Бориспольском районе.

По предварительным оценкам, один большой удар наносит убытки на 3–5 млрд грн. Больше всего пострадали продовольственные склады в Киевской и Днепропетровской областях.

Грозит ли Украине дефицит продуктов и лекарств

Несмотря на масштаб разрушений, непосредственной угрозы дефицита продуктов сейчас нет. В Минагрополитики уверяют, что Украина имеет значительный запас продовольствия: около 70–80% большинства видов продуктов, которые здесь производят, потребляются внутри страны.

Кандидат экономических наук Иван Ус подчеркивает, что украинский рынок имеет достаточный запас продуктов, а нынешние опасения во многом подогреваются паникой. «Украина продуктами питания обеспечена очень хорошо», — говорит экономист. Вместе с тем с лекарствами риск выше — прежде всего для импортных препаратов, хотя поступают они через Румынию и Польшу, поэтому рынок не зависит от одного маршрута.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак называет три причины, почему дефицита не будет. Украина имеет значительное перепроизводство основных групп продуктов и сырья для них. Кроме того, из-за войны выехали около 8 млн человек, поэтому потребление внутри страны существенно сократилось. А из-за фактической морской блокады часть продукции, которая должна была пойти на экспорт, останется в Украине.

Подорожают ли продукты

Еще одно последствие ударов — потенциальный рост цен. В Минагрополитики прогнозируют, что общее влияние на цены может составить около 2,5%. Больше всего рискуют подорожать товары с ограниченным предложением или те, что требуют специфических условий хранения. Однако масштабного одномоментного скачка цен не ожидают — жесткая конкуренция на украинском продовольственном рынке не позволяет ни производителям, ни торговцам чрезмерно повышать цены.

Стоит ли делать запасы

Экономисты советуют не поддаваться панике и не скупать товары про запас: дефицита продуктов не будет, а временные пустые полки связаны лишь с перестройкой логистики, которая, по оценке Ивана Уса, занимает около двух недель. Если же планируете приобретать импортные лекарства на постоянной основе, стоит заранее уточнить наличие в аптеке — именно в этом сегменте возможны кратковременные задержки поставок.

Ранее Politeka сообщала, дефицит продуктов в Днепропетровской области: в ОВА рассказали, какие продукты исчезают с полок.

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