Неделя с 7 по 13 сентября обещает Весам активность сразу на двух фронтах – личном и профессиональном. Прогноз на этот период опубликовало издание Horoscope.com, и в нём говорится о том, что стоит открыто поговорить о наболевшем в отношениях и вспомнить о собственных амбициях на работе.

Работа и финансы

Во второй половине недели фокус смещается на карьеру и репутацию. Если последнее время кажется, что профессиональные дела немного застопорились или вы потеряли ориентир, именно сейчас стоит напомнить руководству о своих целях и планах. Не бойтесь озвучить, чего хотите достичь – внимание к этой сфере может принести ощутимые и приятные перемены в ближайшей перспективе. Финансовые вопросы лучше рассматривать взвешенно, без спешки: сначала проговорите амбиции, а уже потом переходите к конкретным шагам.

Отношения

Начало недели – удачный момент, чтобы затронуть темы, которые долго откладывали на потом. Партнёру стоит честно рассказать о том, что беспокоит, даже если разговор кажется неловким. Искренность сейчас работает на вас: она добавляет уверенности и помогает лучше понять друг друга. Такие открытые диалоги способны укрепить отношения и вернуть в них гармонию, которой последнее время не хватало.

Здоровье и энергия

Эмоциональная открытость в начале недели может забрать немного сил, поэтому стоит позаботиться о полноценном отдыхе и сне. Во второй половине недели, когда активность смещается в сторону карьерных дел, важно не забывать о паузах между делами – короткая прогулка или смена обстановки поможет сохранить ясность мыслей перед важными разговорами с руководством.

Лучшие дни недели

Понедельник и вторник хорошо подходят для искренних разговоров с партнёром – именно тогда открытость принесёт больше всего пользы. А четверг и пятница станут удачным временем, чтобы заявить о своих профессиональных амбициях: внимание к карьере в эти дни может дать старт важным переменам.