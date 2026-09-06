Рецепт домашней колбасы из свинины — это способ приготовить нежное, сочное и ароматное блюдо без консервантов и «химии».
Для приготовления понадобятся обычные натуральные продукты, которые легко найти в любом магазине или на рынке.
Ингредиенты
- свинина (лопатка) — 1,2 кг;
- свежее сало — 200–300 г;
- чеснок — 2 головки;
- соль — 2 чайные ложки без горки;
- чёрный молотый перец — ½ чайной ложки;
- ледяная вода — 100 мл;
- свиная кишка — 2–2,5 м;
- лавровый лист — 2 шт.;
- масло — для обжаривания.
Как приготовить домашнюю колбасу
Свинину и сало нарежьте кубиками примерно 1×1 см, добавьте соль, перец и холодную воду. Тщательно вымешивайте массу около 10 минут, пока она не станет слегка липкой — именно это обеспечивает нежную текстуру колбасы.
Свиную кишку хорошо промойте снаружи и внутри под проточной водой: она должна быть чистой и без постороннего запаха.
На мясорубку установите насадку для колбас, натяните кишку, выпустите воздух, завяжите один край и постепенно наполняйте мясной массой. Не давите слишком сильно — колбаса не должна быть слишком плотной.
Сформируйте кольцо или несколько небольших колбасок. Зубочисткой сделайте проколы через каждые 2–3 см, чтобы колбаса не лопнула при нагревании. После этого оставьте в холодильнике минимум на 5 часов.
Варите в горячей, но не кипящей воде (80–85°C) с лавровым листом и солью 20–25 минут.
После варки обжарьте колбасу на масле до румяной корочки или запеките в духовке при 190°C около 20 минут.
Полезные советы
Для более яркого аромата добавьте немного копчёной паприки или подрумяньте колбасу на гриле. Готовое блюдо можно подавать горячим с гарниром или холодным как закуску.
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