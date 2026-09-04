Готовый дом до 100 квадратных метров под Киевом стоит заметно дороже, чем строительство аналогичного жилья на собственном участке. Риелтор Александр Бойко рассказал, сколько на самом деле выйдет построить дом «под ключ» и в каких случаях покупка всё же выгоднее.

Жильё для ВПЛ в Киевской области остаётся отдельной темой, а те, кто покупает за собственные деньги, сейчас сравнивают два сценария: готовый дом или строительство с нуля. Риелтор Александр Бойко в комментарии УНИАН объяснил, что решение зависит от трёх факторов — имеющегося бюджета, срочности переезда и готовности семьи жить в условиях стройки.

Сколько стоит построить и купить под Киевом

Как сообщает УНИАН, строительство с нуля выглядит привлекательно на бумаге, потому что стоимость квадратного метра часто ниже, чем в готовом доме. Но это более низкая стартовая цена, а не более низкая итоговая стоимость. К ней добавляются проект, подключение коммуникаций, непредвиденные работы, подорожание материалов в процессе и аренда жилья на время строительства.

Из-за этого разница между «купить» и «построить» нередко сводится к минимуму. Готовый дом выбирают ради экономии времени и предсказуемости: цена известна с самого начала, а заселиться можно за считанные недели. Строительство — вариант для тех, кто готов контролировать процесс и имеет финансовый резерв.

Как транспортный фактор меняет цену

На стоимость сильнее всего влияет расстояние от Киева. Дом одинаковой площади в пределах 10–15 километров от столицы и на расстоянии 40–50 километров — это фактически два разных рынка с разными бюджетами. Чем ближе к городу и чем лучше транспортная развязка, тем дороже участок и готовое жильё, и тем меньше смысла в самостоятельном строительстве, поскольку земля «съедает» львиную долю бюджета.

Ориентировочная цифра: строительство дома на 100 квадратных метров в Киевской области без учёта стоимости земельного участка может стоить от 2,5 до 3,5 миллиона гривен в формате «под ключ». Окончательная сумма зависит от фундамента, материалов, сложности проекта, уровня отделки, подключения коммуникаций и благоустройства. Готовый дом до 100 квадратных метров в пригородной зоне стоит заметно дороже, чем аналогичное строительство на собственном участке — и эта разница является платой за скорость, гарантии и отсутствие строительных рисков.

Контекст цен на жильё в Киеве и области

Для сравнения: только земельный участок под дом около 100 квадратных метров может стоить 6–10 тысяч долларов, если ориентироваться на 1 тысячу долларов за сотку, отмечал вице-президент Конфедерации строителей Украины Тарас Лилик. По данным «OLX Недвижимость», в Киеве медианная цена частного дома составляла 10,46–11,08 миллиона гривен, а в Киевской области средняя цена превысила 5,5 миллиона гривен.

Как рассчитать собственный бюджет

Проект и документация.

Подключение коммуникаций — электричество, вода, газ, канализация.

Резерв 10–15% на непредвиденные работы.

Подорожание материалов во время строительства.

Аренда жилья на время строительства, если переезд нужен быстро.

Риелтор советует не ждать идеального момента: спрос на загородное жильё в Киевской области стабилен, а расходы на строительство скорее растут, чем падают. Готовый дом — выбор тех, кто ценит время и предсказуемость; строительство — тех, у кого есть запас времени, терпение и финансовый резерв.

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