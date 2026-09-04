Жильё для ВПЛ в Киевской области остаётся отдельной темой, а те, кто покупает за собственные деньги, сейчас сравнивают два сценария: готовый дом или строительство с нуля. Риелтор Александр Бойко в комментарии УНИАН объяснил, что решение зависит от трёх факторов — имеющегося бюджета, срочности переезда и готовности семьи жить в условиях стройки.
Сколько стоит построить и купить под Киевом
Как сообщает УНИАН, строительство с нуля выглядит привлекательно на бумаге, потому что стоимость квадратного метра часто ниже, чем в готовом доме. Но это более низкая стартовая цена, а не более низкая итоговая стоимость. К ней добавляются проект, подключение коммуникаций, непредвиденные работы, подорожание материалов в процессе и аренда жилья на время строительства.
Из-за этого разница между «купить» и «построить» нередко сводится к минимуму. Готовый дом выбирают ради экономии времени и предсказуемости: цена известна с самого начала, а заселиться можно за считанные недели. Строительство — вариант для тех, кто готов контролировать процесс и имеет финансовый резерв.
Как транспортный фактор меняет цену
На стоимость сильнее всего влияет расстояние от Киева. Дом одинаковой площади в пределах 10–15 километров от столицы и на расстоянии 40–50 километров — это фактически два разных рынка с разными бюджетами. Чем ближе к городу и чем лучше транспортная развязка, тем дороже участок и готовое жильё, и тем меньше смысла в самостоятельном строительстве, поскольку земля «съедает» львиную долю бюджета.
Ориентировочная цифра: строительство дома на 100 квадратных метров в Киевской области без учёта стоимости земельного участка может стоить от 2,5 до 3,5 миллиона гривен в формате «под ключ». Окончательная сумма зависит от фундамента, материалов, сложности проекта, уровня отделки, подключения коммуникаций и благоустройства. Готовый дом до 100 квадратных метров в пригородной зоне стоит заметно дороже, чем аналогичное строительство на собственном участке — и эта разница является платой за скорость, гарантии и отсутствие строительных рисков.
Контекст цен на жильё в Киеве и области
Для сравнения: только земельный участок под дом около 100 квадратных метров может стоить 6–10 тысяч долларов, если ориентироваться на 1 тысячу долларов за сотку, отмечал вице-президент Конфедерации строителей Украины Тарас Лилик. По данным «OLX Недвижимость», в Киеве медианная цена частного дома составляла 10,46–11,08 миллиона гривен, а в Киевской области средняя цена превысила 5,5 миллиона гривен.
Как рассчитать собственный бюджет
- Проект и документация.
- Подключение коммуникаций — электричество, вода, газ, канализация.
- Резерв 10–15% на непредвиденные работы.
- Подорожание материалов во время строительства.
- Аренда жилья на время строительства, если переезд нужен быстро.
Риелтор советует не ждать идеального момента: спрос на загородное жильё в Киевской области стабилен, а расходы на строительство скорее растут, чем падают. Готовый дом — выбор тех, кто ценит время и предсказуемость; строительство — тех, у кого есть запас времени, терпение и финансовый резерв.
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