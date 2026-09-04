Жаркое из говядины — это сочная вырезка, запечённая в духовке с чесночно-травяной обмазкой, которая готовится без маринования и всегда получается мягкой и ароматной.

Рецепт куриных бедер в духовке мы уже публиковали — а жаркое из говядины требует совсем другого подхода к мясу: здесь в центре внимания целая вырезка, а не отдельные кусочки.

Жаркое из говядины — эффектное блюдо для особого ужина, которое выглядит как ресторанное, хотя готовится просто. Главное преимущество этого рецепта в том, что мясо не нужно заранее мариновать: достаточно натереть вырезку чесночно-травяной смесью и отправить в горячую духовку. Благодаря короткому и интенсивному запеканию мясо внутри остаётся сочным, а сверху образуется ароматная корочка.

Ингредиенты для жаркого из говядины

говяжья вырезка — примерно 900 г (немного меньше 1 кг), очищенная от плёнок и перевязанная кулинарной нитью;

сливочное масло мягкое — 2 столовые ложки;

хрен готовый (отцеженный) — 1 столовая ложка;

чеснок — 2 зубчика;

розмарин свежий — 1 столовая ложка листочков;

тимьян свежий — примерно 0,5 столовой ложки листочков;

соль — 1,5 чайной ложки;

черный перец — 1 чайная ложка.

Если свежих трав нет, их можно заменить сушёными в пропорции одна часть сушёных трав на три части свежих.

Как приготовить жаркое из говядины: шаг за шагом

Достаньте вырезку из холодильника примерно за час до запекания, чтобы мясо немного нагрелось до комнатной температуры. Срежьте с поверхности блестящую плёнку — она слишком жёсткая и не пропускает ароматы внутрь, а также уберите лишний жир. После этого перевяжите вырезку кулинарной нитью через каждые 2-3 см, подвернув тонкий конец под низ — так жаркое пропечётся равномерно.

Разогрейте духовку до 260°C с решёткой в центре. Мелко нарежьте чеснок, оборвите листочки тимьяна и розмарина и измельчите всё вместе как можно мельче. Переложите в миску, добавьте масло, хрен, соль и перец, размешайте вилкой до однородной массы.

Обсушите вырезку бумажным полотенцем и равномерно обмажьте всю поверхность чесночно-травяной смесью. Переложите мясо в форму для запекания или в сковороду, которую можно ставить в духовку.

Вставьте термометр для духовки в самую толстую часть вырезки и запекайте при 260°C примерно 28-30 минут до средней степени готовности — ориентируйтесь на 54-57°C внутри, поскольку после отдыха температура ещё поднимется на несколько градусов.

Достаньте жаркое из духовки, переложите на доску, накройте фольгой и дайте отдохнуть 10 минут — это важно, чтобы соки равномерно распределились внутри. Нарежьте ломтиками примерно по 1,5 см и подавайте сразу.

Жаркое из говядины лучше подавать тёплым, сразу после нарезки, в компании пюре из картофеля, сливочного соуса с хреном, запечённой спаржи или салата. Если остались кусочки, храните их в холодильнике под крышкой не дольше двух дней и перед подачей немного подогрейте, чтобы мясо не стало сухим.

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