Запеканка из картофеля по этому рецепту получается невероятно нежной и сырной, а соус для неё не нужно предварительно варить — всё просто смешивается и запекается в духовке.

Рецепт запечённой картошки фри мы уже публиковали — а запеканка из картофеля готовится совсем иначе: тонкие ломтики пропитываются кремовым соусом и запекаются под слоем сыра до золотистой корочки.

Запеканка из картофеля — это один из самых простых и в то же время праздничных гарниров, который подходит и на будний вечер, и на праздничный стол. Этот рецепт интересен тем, что соус для запеканки не нужно предварительно варить или готовить отдельно — все ингредиенты просто смешиваются в одной миске, а картофель становится нежным и ароматным благодаря заправке на основе соуса «ранч», майонеза и молока. Чеснок добавляет пикантности, а сыр чеддер образует аппетитную корочку сверху.

Ингредиенты для запеканки из картофеля

картофель (рассыпчатый, крахмалистый) — примерно 1,4 кг (5 крупных клубней), очищенный и очень тонко нарезанный (менее 3 мм толщиной)

соус «ранч» — 120 мл

майонез — 120 мл

молоко цельное — 120 мл

чеснок — 3 крупных зубчика, измельчённых

сыр чеддер средней твёрдости, тёртый — примерно 225 г (2 стакана), разделённый на две части

зелёный лук (шнитт-лук) — примерно 15 г (1/4 стакана), измельчённый, для украшения

Как приготовить запеканку из картофеля: пошагово

Разогрейте духовку до 190°C. Форму для запекания размером примерно 23х33 см смажьте маслом.

В большой миске смешайте соус «ранч», майонез, молоко, измельчённый чеснок и половину тёртого сыра чеддер (около 115 г).

Добавьте тонко нарезанный картофель в соус и хорошо перемешайте, разделяя ломтики, чтобы каждый покрылся кремовой заливкой.

Распределите картофель равномерно в подготовленной форме, слегка прижав, и посыпьте сверху остатками сыра.

Плотно накройте форму фольгой и запекайте 65-75 минут при 190°C, до мягкости картофеля — проверьте, проколов ножом.

Снимите фольгу и запекайте ещё 5 минут. Для золотистой сырной корочки включите режим гриля на 2-3 минуты в конце.

Дайте запеканке отдохнуть 10-15 минут, перед подачей украсьте измельчённым зелёным луком.

Если не успеваете сразу заняться картофелем после чистки, держите ломтики в воде, чтобы они не темнели. Запеканку из картофеля можно приготовить заранее: испеките по инструкции, но без режима гриля, охладите до комнатной температуры, накройте и держите в холодильнике 1-2 дня. Перед подачей разогрейте под фольгой при 175°C в течение 30-35 минут. Это блюдо отлично сочетается с мясными блюдами и лёгкими овощными салатами.

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