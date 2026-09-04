До середины августа пчеловоды откачали почти весь мед — осталось заготовить только подсолнечный. На рынках Житомира уже продают молодой жидкий мед нового урожая, и в этом году его немного больше, чем в прошлом.

Как Эстония помогает Житомирщине — одна из тем, которой живет регион, а на рынках областного центра уже продают молодой жидкий мед нового урожая: до середины августа пчеловоды откачали почти весь мед, осталось заготовить только подсолнечный.

Газета «Субота» решила выяснить, сколько стоит мед в Житомире на рынке и в супермаркете. Продавцы говорят, что в этом году меда немного больше, чем в прошлом, однако дешевле он не стал.

Акациевый мед — самый дорогой и самый ценный

На Житнем рынке мед продают в нескольких местах — на улице и в специально отведенном месте под навесом. Самый дорогой и ценный — акациевый, потому что его всегда немного. Высоко ценят также гречишный и липовый, а еще есть мед из разнотравья.

Продавщица пани Татьяна, которая торгует у входа на Житний рынок, держит пасеку в Сингурах, но за акациевым медом ездит на Черкасщину, возле Канева. Там на склонах Днепра растут большие массивы белой акации, поэтому можно собрать чистый нектар без примесей других медоносов.

«Грузим в машину свои ульи, берем продукты, газовый баллон, плитку и живем в акациевом массиве в палатках, как кочевники. Сбор меда длится 8–10 дней, потом ждем, пока мед созреет, и качаем его. В целом мы находимся в лесу 2–3 недели», — рассказывает пани Татьяна.

За литр акациевого меда она просит 600 гривен, липового — 400, а меда из разнотравья — 300 гривен. Купить мед можно и в емкостях по пол-литра. 100 граммов цветочной пыльцы стоит 45 гривен, пчелиной перги — 300, а сот — 350 гривен за 100 граммов. Отдельно продают бутылочку прополиса (0,25 г) за 200 гривен и такую же бутылочку восковой моли за 500 гривен.

Себестоимость меда повысилась — выросла и цена

Еще одна продавщица, Елена, имеет пасеку возле Ружина. За литр меда из липы и акации она просит по 350 гривен. Весенний мед — из цветов одуванчика, малины, чистотела и клевера — отдает по 150 гривен за литр, а мед из разнотравья — по 300 гривен.

Продавец пан Виктор за акациевым медом ездит за 135 километров от дома. «Мед из гречки и акации продаю по 350 гривен за литр. Собрать мед из чистой акации сложно, всегда есть примеси из цветов других растений», — объясняет он.

Продавцы подчеркивают: себестоимость меда повысилась, в частности из-за подорожания топлива. Именно поэтому цена на мед с марта по август этого года выросла на несколько десятков гривен.

Сколько стоит мед в магазине

Мед можно купить и в супермаркетах. В ближайшем маркете к Житнему рынку цены такие: баночка натурального меда из разнотравья весом 900 граммов — 449 гривен, из акации — 549, из подсолнечника — 349, а из гречки — 449 гривен.

На что обратить внимание, покупая мед

Акациевый мед долго не кристаллизуется и остается жидким, тогда как гречишный и подсолнечный быстро «садятся». Натуральный свежий мед имеет характерный аромат и не должен расслаиваться. Покупать его лучше у проверенных пчеловодов на рынке или в магазинах с указанием происхождения продукта.

Ранее Politeka сообщала, более 1300 спиленных деревьев и 11 миллионов убытков: на Житомирщине поймали «черных лесорубов».

Также Politeka сообщала, денежная помощь в Житомирской области: как подать заявку и получить 5000 гривен.

Как сообщала Politeka, бесплатное жилье для ВПЛ в Житомирской области: куда обращаться переселенцам.