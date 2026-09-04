На Ровенщине начнёт работать мобильная группа поддержки ветеранов: специалисты ветеранской политики будут выезжать в громады и отдалённые населённые пункты области, чтобы консультировать защитников и их семьи на местах.

Поддержка ветеранов в Ровенской области становится доступнее — в громадах региона начнёт работать мобильная группа специалистов ветеранской политики. Она будет выезжать в отдалённые населённые пункты, чтобы консультировать защитников и защитниц прямо на местах. Об этом сообщает издание «7 днів».

Кто войдёт в мобильную группу

В состав группы войдут специалисты ветеранской политики, которые хорошо знают, с какими вопросами защитники обращаются чаще всего. Они будут работать непосредственно в громадах, чтобы ветеранам не приходилось тратить время и деньги на поездку в Ровно.

Выезды организуют так, чтобы охватить прежде всего отдалённые сёла и посёлки области, где доступ к сервисным точкам и центрам предоставления услуг самый сложный. Именно там, по задумке, потребность в таких консультациях острее всего.

Чем будут помогать ветеранам

Специалисты будут предоставлять консультации по вопросам социальных гарантий и льгот, помогут разобраться с оформлением статуса участника боевых действий и сопутствующих документов. Также можно будет получить разъяснения по выплатам, реабилитации и другим услугам, предусмотренным для защитников.

Воспользоваться поддержкой смогут не только ветераны, но и члены их семей, а также семьи погибших защитников. Для них это возможность получить ответы на вопросы, не покидая свою громаду.

Как узнать о графике выездов

Чтобы не пропустить приезд мобильной группы, стоит следить за объявлениями своего сельского или поселкового совета. График выездов и перечень населённых пунктов, которые посетят специалисты, будут публиковать заранее — ориентируйтесь на официальные сообщения громад и органов местной власти.

Такие выездные форматы помощи в последнее время активно внедряют в разных регионах, чтобы приблизить ветеранские услуги к человеку. Ровенщина присоединяется к этой практике собственной мобильной группой поддержки в громадах.

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