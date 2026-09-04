Кетчуп на зиму по этому рецепту получается густым, ароматным и с легким пикантным послевкусием — без консервантов и искусственных добавок.

Рецепт домашнего кетчупа легко повторить дома: для этого нужны спелые помидоры, кислые яблоки и набор простых специй, которые делают вкус глубже магазинного.

О том, как приготовить кетчуп на зиму, подробно рассказывают на YouTube-канал «Смаколики Юлі». По этому рецепту получается густой, ароматный соус с легким пикантным послевкусием — и без консервантов.

Ингредиенты

Из указанных продуктов выйдет около 5 литров кетчупа:

помидоры — 6 кг;

кислые яблоки — 1 кг;

лук — 500 г;

перец чили — 2–6 шт.;

сахар — 550 г;

соль — 2,5 ст. л;

чеснок — 2 головки;

корица — 0,5 ч. л;

сладкая паприка — 1–2 ст. л;

черный перец — 1 ч. л;

гвоздика — 10 шт.;

уксус 9% — 50 г.

Пошаговое приготовление

Помойте помидоры, яблоки, лук и перец. Помидоры опустите в кипяток, чтобы снять кожицу, удалите серединку и разрежьте на 4 части. Сложите в большую кастрюлю. Лук и яблоки нарежьте крупными кусками — их все равно будут взбивать блендером. Перец чили добавляйте вместе с семенами. Поставьте кастрюлю на огонь и варите 30–40 минут. Затем взбейте массу блендером до однородности и проварите еще 20 минут. Гвоздику заверните в марлю и погрузите в массу. Добавьте остальные специи вместе с перемолотым чесноком, варите еще 30 минут, в конце влейте уксус. Достаньте гвоздику и разлейте горячий кетчуп по стерилизованным банкам.

Как сделать кетчуп гуще

Густота зависит от сорта помидоров: мясистые плоды дают более плотную массу, а слишком водянистые придется чуть дольше уваривать. Количество чили регулируйте под себя — от двух штук для легкого вкуса до шести для по-настоящему жгучего соуса.



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