Куриные бедра в духовке с медово-горчичным соусом получаются карамелизированными сверху и сочными внутри, а готовятся без маринования — быстро и просто.

Курицу в сливочном соусе мы уже публиковали — а куриные бедра в духовке готовятся еще проще, без сложного соуса и долгого маринования.

Куриные бедра в духовке — это настоящая классика домашней кухни: сочное мясо внутри и карамелизированная хрустящая кожица сверху. Этот рецепт отличается тем, что бедра запекаются прямо в форме для запеканки, и благодаря этому нижняя часть мяса самостоятельно пропитывается медово-горчичным соусом, становясь еще вкуснее. Готовить блюдо можно без предварительного маринования — все делается быстро, буквально пока разогревается духовка.

Ингредиенты для куриных бедер в духовке

куриные бедра на кости, с кожей — примерно 1,3-1,4 кг (8 штук), лишний жир и кожу обрезать

соль — 1 чайная ложка

черный перец грубого помола — 1/2 чайной ложки, плюс немного для подачи

горчица дижонская — 60 мл (1/4 стакана)

мед — 60 мл (1/4 стакана)

масло оливковое — 1 столовая ложка

чеснок — 3 зубчика, измельчить

розмарин сушеный — 1/2 чайной ложки (или 2 чайные ложки свежего измельченного)

Как приготовить куриные бедра в духовке: шаг за шагом

Разогрейте духовку до 190°C. Куриные бедра обсушите бумажным полотенцем, выложите в форму для запеканки и равномерно посыпьте солью и перцем со всех сторон.

В небольшой миске смешайте дижонскую горчицу, мед, оливковое масло, измельченный чеснок и розмарин. Тщательно перемешайте до однородности.

Кулинарной кистью густо смажьте медово-горчичной смесью верх и боковые части каждого бедра, чтобы соус равномерно покрыл мясо.

Запекайте куриные бедра около 40-45 минут, пока мясо не будет полностью готово и не достигнет температуры не менее 74°C внутри, а лучше — 79°C, по показанию термометра для мяса.

При желании включите режим гриля на 1-2 минуты, чтобы верхушки бедер стали еще более золотистыми — но следите внимательно, чтобы не подгорели.

Выложите готовые куриные бедра на тарелку и полейте соусом, оставшимся на дне формы, — это добавит блюду еще больше вкуса.

Куриные бедра в духовке отлично сочетаются с рисом, картофельным пюре или запеченными овощами. Остатки можно хранить в холодильнике до 3-4 дней в герметичном контейнере, а разогревать лучше именно в духовке при 175°C, чтобы сохранить хрустящую кожицу.

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