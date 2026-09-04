Рецепт хачапури с моцареллой и зеленью позволяет приготовить сырные лепешки без дрожжей прямо на сковороде за 15 минут.

Рецепт хачапури с яичным желтком уже публиковали на Politeka, однако хачапури с моцареллой и зеленью готовятся еще быстрее — без дрожжей, только на кефире и соде, за 15 минут на сухой сковороде.

Для теста понадобятся всего четыре ингредиента: 530–550 г пшеничной муки, 350 г кефира жирностью 2,5%, 8 г пищевой соды и половина чайной ложки соли. Начинка состоит из двух видов сыра — 200 г моцареллы и 100 г сулугуни, — а также свежей зелени, 50 г мягкого сливочного масла, молотого черного перца и соли по вкусу.

Как приготовить хачапури с моцареллой и зеленью

Зелень — укроп, петрушку, зеленый лук и листья шпината — промойте, высушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте. Сыр натрите на крупной терке, смешайте с зеленью, мягким сливочным маслом, поперчите и посолите.

В кефир добавьте соль и перемешайте. Постепенно всыпьте просеянную муку с содой и замесите эластичное тесто. Накройте его пищевой пленкой и оставьте на 20–30 минут, чтобы оно стало мягче и податливее.

Готовое тесто разделите на восемь равных частей. Каждую раскатайте в круг, выложите внутрь сырную начинку, соедините края, переверните швом вниз и аккуратно раскатайте в лепешку. Так подготовьте все восемь заготовок.

Сколько жарить и чем смазать

Обжаривайте хачапури на сухой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки — масло не нужно. Горячие лепешки по желанию щедро смажьте сливочным маслом, чтобы они стали еще нежнее. Подавайте сразу, пока сыр тянется.

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