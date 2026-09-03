Учебный год в Каменском начали более 22 тысяч детей, но в первые классы пошли лишь 1419 учеников — втрое меньше, чем в прошлые годы.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области — не единственное, о чем на этой неделе говорят жители региона. В Каменском новый учебный год начали более 22 тысяч детей, но первоклассников среди них оказалось лишь 1419.

Еще несколько лет назад ситуация была совсем иной. «Были годы, когда у нас в школу шли 4,5 тысячи первоклассников, а в этом году — только 1419, то есть фактически третья часть», — отмечает Наталья Рева. То есть количество самых младших школьников сократилось примерно втрое.

В то же время для 1032 будущих выпускников-одиннадцатиклассников этот учебный год станет решающим этапом перед выбором дальнейшего профессионального пути. Старт учебы с коллективом и учениками лицея №39 разделил городской голова Андрей Белоусов.

Как город готовил школы к учебному году

По словам мэра, все заведения образования Каменского имеют укрытия, их продолжают обновлять. Школы обеспечиваются альтернативными источниками питания и генераторами, чтобы обучение не останавливалось из-за перебоев с электроэнергией.

В лицее №39 летом расширили и отремонтировали укрытие, завершаются работы по ремонту кровли. Обновляют также восемь учебных кабинетов и создают современные STEM-лаборатории, которые за средства государственной субвенции получат новое оборудование, мебель и учебное оснащение.

Лицей №39 — среди 150 пилотных заведений Украины

Для этого заведения год особенный: лицей вошел в 150 заведений страны, участвующих в пилотировании профильной старшей школы. Здесь сформировано пять десятых классов по профилям: иностранная филология, информационно-математический, обществоведческий, естественный и художественный.

«Важно, что образовательный процесс в лицее для всех учащихся будет проходить очно», — подчеркнул городской голова. По словам Белоусова, профильные классы позволят старшеклассникам сосредоточиться на предметах, отвечающих их интересам и будущему профессиональному выбору.

Ранее Politeka сообщала, подорожание проезда в Днепропетровской области: на сколько выросла цена на популярном направлении.

Также Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить деньги по новой программе.

Как сообщала Politeka, проверьте свой адрес: энергетики предупредили об отключении света в Днепропетровской области 2 и 3 сентября.