Военнообязанные студенты, у которых есть рабочая бронь, могут заменить её на отсрочку по обучению. Юрист Владимир Романченко объяснил, как безопасно совершить переход и не оказаться в розыске из-за «серой зоны».

Отсрочка от мобилизации в Украине — тема, в которой легко допустить ошибку. Юрист Владимир Романченко рассказал, как военнообязанному студенту безопасно заменить рабочую бронь на отсрочку по обучению и не оказаться в розыске. Об этом пишет Новини.LIVE.

Юрист разобрал конкретную ситуацию. Мужчина, получивший статус военнообязанного в феврале 2026 года с записью «Солдат резерва» и ВОС 999097, планирует с 1 сентября заменить активную рабочую бронь на студенческую отсрочку — он поступил на дневную форму обучения в вуз. При этом он ни разу не получал повестки, не проходил военно-врачебную комиссию и не служил в армии.

По словам адвоката, текущие отметки в приложении «Резерв+» никоим образом не блокируют возможность получить освобождение от службы через обучение. Главное условие — зачисление именно на дневную или дуальную форму обучения, а также чёткое соблюдение последовательности уровней образования.

Студенческая отсрочка подтягивается в «Резерв+» автоматически благодаря синхронизации с Единой государственной электронной базой по вопросам образования (ЕДЕБО). Поэтому перед любыми действиями юрист советует обязательно проверить личную выписку из этой базы и обратить внимание на отметку о том, что последовательность получения образования не нарушена.

Наибольший риск при переходе от бронирования к студенческой отсрочке — так называемая «серая зона», из-за которой человек может случайно оказаться в розыске. Правозащитник призывает не спешить с увольнением до 1 сентября: пока действует бронь, у гражданина и так есть законная защита от мобилизации. Право на студенческую отсрочку возникает только с началом учебного года, когда данные корректно появятся в ЕДЕБО и «Резерв+».

Адвокат подчёркивает: увольнение от работодателя, отмена действующей брони и успешное оформление новой отсрочки — три совершенно разные юридические события, которые не могут произойти одновременно. «Именно на их стыке люди обычно и находят ту самую "серую зону", которую потом героически пытаются ликвидировать», — отмечает Владимир Романченко.

Что сделать перед переходом с брони на отсрочку

Чтобы избежать проблем с территориальными центрами комплектования, военнообязанным советуют придерживаться простого порядка действий:

сначала проверить выписку из ЕДЕБО и подтвердить, что вас зачислили на дневную или дуальную форму обучения, а последовательность уровней образования не нарушена;

дождаться, пока студенческая отсрочка автоматически появится в «Резерв+» — это происходит с началом учебного года;

только после этого планировать увольнение с работы и отмену рабочей брони;

не совмещать все три шага в один день — между ними может возникнуть «серая зона» с риском оказаться в розыске.

Итак, главное правило — сначала убедиться, что новая отсрочка по обучению гарантированно доступна, и только потом прекращать трудовые отношения и отменять бронь. Такое «переключение» статусов занимает время, и именно его не хватает тем, кто пытается сделать всё одновременно.

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