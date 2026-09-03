Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый обнародовал документ с новыми принципами развития войска: в центре — военный, а служба должна стать прогнозируемой, с четкими правилами ротации, сроков службы и увольнения.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-майор Михаил Драпатый обнародовал документ «Принципы лидерства главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и развития войска в условиях войны». В нем — восемь приоритетов, четырнадцать требований к командирам всех уровней и восемь ожиданий от штабов. Об этом сообщили на сайте ВСУ.

Служба станет прогнозируемой: ротации, сроки и увольнение

Один из ключевых приоритетов — прогнозируемость службы. В командовании подчеркивают, что система прохождения службы должна учитывать потребности как войска, так и самих военнослужащих. Речь идет о понятных правилах привлечения к выполнению задач, подготовки, ротации, карьерного роста и увольнения со службы.

Кадровые решения, согласно новым принципам, должны основываться на потребностях армии, профессионализме и результатах работы. В то же время конкретные задачи, порядок реализации и показатели выполнения будут определены отдельными документами — то есть детальные правила появятся позже.

Центр новых правил — военный, а не техника

Первым пунктом документа определен человек: именно военный является главной боевой способностью. Командиры должны обеспечивать надлежащую подготовку бойцов, минимизировать неоправданные риски, заботиться о раненых и семьях погибших. Решительность на поле боя, по логике принципов, не должна превращаться в безрассудство, ведь каждая неоправданная потеря ослабляет войско.

Забота о военных после службы

Отдельно прописано, что поддержка защитников не завершается после увольнения из армии. Военнослужащие должны получать надлежащую помощь, реабилитацию, признание и возможности после службы. Эту работу планируют вести совместно с Минобороны, Министерством по делам ветеранов, органами власти, местным самоуправлением и волонтерами.

Что еще предусматривают новые принципы

Среди других приоритетов — честность и профессиональная дискуссия при принятии решений, работа штабов на потребности войска вместо лишней отчетности, более быстрое, чем у врага, внедрение новых технологий и единство всех родов войск. В ВСУ подчеркивают, что не должно быть места коррупции, злоупотреблению властью, дискриминации и домогательствам.

Что это значит для военных

Для самих военнослужащих ключевым изменением должна стать прозрачность правил службы: когда и на каких условиях их привлекают к задачам, как проходит ротация, сколько длится служба и по какой процедуре происходит увольнение. Пока это принципы, а не готовые нормы — конкретные механизмы и сроки должны прописать в отдельных документах.