Отключения света в Киевской области с 4 по 6 сентября запланированы из-за профилактических работ ДТЭК.

Графики отключения света в Киевской области на 4–6 сентября опубликованы для жителей Переяславской общины. О плановых отключениях сообщает официальный сайт Переяславской городской территориальной общины.

Причина — профилактические работы, которые проводит ДТЭК «Киевские региональные электросети» для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в сетях. Большинство отключений продлится с 08:30 до 20:00.

Какие адреса обесточат 4 сентября

В четверг, 4 сентября, без света останутся жители Переяслава на улицах Великая Подвальная, Малоподвальная, Сковороды Григория, Гайдамацкая, Магистральная, Монастырская, Юбилейная, Литовская, Краевидная, Восточная, Встречная и Крайняя. Также в графике — переулки 1-й и 2-й Трубежные и Новокиевское шоссе. Отключение продлится с 08:30 до 20:00, а на улице Делегатской, 29 — с 09:00 до 20:00.

5 сентября без света останутся села общины

В субботу, 5 сентября, отключения охватят села Гланишев, Гайшин, Вовчков, Гребля и Долгая Гребля. В частности, в Гланишеве обесточат улицы Покровскую, Береговую, Строительную, Весеннюю, Вишневую, Долгую Греблю, Клевинскую, Лесную, Молодежную, Набережную, Елены Хобты, Победы, Полесскую, Садовую, Старо-Рудню и Трубежскую. В Гайшине — Гаевую, Набережную, Переяславскую, Покровскую, Покровского, Полевую, Садовую и Стаднийчука Ивана; в Вовчкове — Космонавтов, Лесную, Луговую, Молодежную, Переяславскую и Полесскую. Часы те же: 08:30–20:00.

Самый длинный список — на 6 сентября

В воскресенье, 6 сентября, электроэнергию отключат уже в самом Переяславе на более чем 30 улицах. Среди них — Барвистая, Березюка Владимира, Благовестная, Героев Днепра, Героев Крут, Героев Украины, Днепровская, Козинская, Кооперативная, Лагидная, Ласточковая, Литвиненко Михаила, Мира, Небесной Сотни, Прорезная, Профессиональная, Скифская, Хмельницкого Богдана, Шевченко Тараса и Школьная. Без света также дома на Золотоношском шоссе и в переулках Профессиональных, Береговом, Днепровском, Лагидном, Скифском. Время отключения — с 08:30 до 20:00.

Что делать, если ваш дом в графике

Полный перечень домов по каждой улице можно проверить на официальном сайте Переяславской городской территориальной общины. Энергетики советуют заранее зарядить телефоны, павербанки и подготовить фонарики, а холодильники держать закрытыми, чтобы продукты не испортились.

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