Мобилизация в Украине продолжается, и для работников критически важных предприятий и государственных органов бронирование остается главным способом получить отсрочку от призыва — объясняем, на какой срок ее предоставляют и когда отменяют.

Оформление бронирования во время мобилизации в Украине имеет четкие временные рамки, о которых стоит знать и работникам, и работодателям. Как поясняют в «Обозревателе», бронирование предоставляется на период действия военного положения и мобилизации, но не может быть дольше срока действия трудового договора или контракта военнообязанного.

Мобилизация в Украине продолжается, поэтому бронь «привязана» к конкретному месту работы. Если военное положение длится дольше, чем заключенный трудовой договор, отсрочка будет действовать только до даты его завершения. После этого статус нужно переоформлять заново.

При этом для работников критически важных предприятий и государственных органов срок бронирования определяется отдельным решением Министерства экономики. Предприятие должно сохранять статус критичности: как только он теряется, исчезает и основание для отсрочки.

Важное условие — военнообязанный должен состоять на воинском учете и иметь уточненные персональные данные. Если человек не обновил данные в ТЦК или находится в розыске, работодатель не сможет включить его в списки на бронирование.

Увольнение — главная причина отмены бронирования. Когда работник увольняется или переводится на другую должность, не подлежащую бронированию, работодатель обязан сообщить об этом в ТЦК и вернуть документы военнообязанного.

Как оформить бронирование

Оформлением занимается исключительно работодатель. Он формирует списки военнообязанных, подает их в Министерство экономики (через портал «Дия» или другими определенными способами), а после согласования списков в ТЦК вносят отметку об отсрочке в военно-учетные документы.

Что делать, если бронирование отменили

Сначала стоит выяснить причину: потерю статуса критичности предприятием, увольнение или смену должности. Далее — обновить военно-учетные данные и при необходимости обратиться к работодателю о повторном включении в списки, если основание для отсрочки сохранилось.

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