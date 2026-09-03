Быстрый рецепт огурцов на зиму по-фински — находка для тех, кто не хочет часами стоять у плиты: хрустящая кисло-сладкая закуска готовится из простых ингредиентов без сложной стерилизации банок.

Маринованные огурцы на зиму со специями каждый раз становятся хитом сезона заготовок, но быстрый рецепт огурцов на зиму по-фински выигрывает другим: минимум усилий, без сложной стерилизации банок и с гарантированно хрустящим результатом.

Рецептом поделилось издание Styler. Главное преимущество финского способа — скорость: огурцы нарезают крупными шайбами, проваривают в маринаде и сразу закрывают, а банки после закатки даже не обязательно укутывать.

Ингредиенты на 3 литровые банки

Для этого рецепта лучше всего брать плотные небольшие огурцы, но крупные плоды тоже подойдут — нарезка шайбами дает хороший результат.

огурцы — 2 кг

вода — 2 л

соль — 100 г

сахар — 200 г

перец горошком — 20 шт.

зерна горчицы — 2 ст. л.

уксус — 200 мл

Как приготовить хрустящие огурцы по-фински

Сначала хорошо промойте огурцы и замочите их в холодной воде примерно на 2 часа — это простой секрет, который помогает сохранить овощи хрустящими после консервации. После замачивания нарежьте крупные огурцы шайбами толщиной 1,5–2 см.

Затем в большую кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, перец горошком, зерна горчицы и уксус и доведите маринад до кипения. Когда смесь закипит, добавьте нарезанные огурцы: как только они изменят цвет, проварите еще около 2 минут. Дольше держать не стоит — главная особенность закуски именно хрустящая текстура.

Готовые огурцы вместе с горячим маринадом разложите в подготовленные стерильные банки и закатайте крышками, после чего оставьте банки остывать.

С чем подавать

Такие огурцы универсальны: они хорошо сочетаются с запеченным мясом, картофельными блюдами, кашами, домашними бутербродами и салатами. Кисло-сладкий маринад с ноткой горчицы делает их той баночкой, которую хочется открыть первой.

Ранее Politeka сообщала, как приготовить морковь по-корейски как на базаре.

Также Politeka сообщала, рецепт идеального теста на пирожки.