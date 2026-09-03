Маринованные огурцы на зиму со специями каждый раз становятся хитом сезона заготовок, но быстрый рецепт огурцов на зиму по-фински выигрывает другим: минимум усилий, без сложной стерилизации банок и с гарантированно хрустящим результатом.
Рецептом поделилось издание Styler. Главное преимущество финского способа — скорость: огурцы нарезают крупными шайбами, проваривают в маринаде и сразу закрывают, а банки после закатки даже не обязательно укутывать.
Ингредиенты на 3 литровые банки
Для этого рецепта лучше всего брать плотные небольшие огурцы, но крупные плоды тоже подойдут — нарезка шайбами дает хороший результат.
- огурцы — 2 кг
- вода — 2 л
- соль — 100 г
- сахар — 200 г
- перец горошком — 20 шт.
- зерна горчицы — 2 ст. л.
- уксус — 200 мл
Как приготовить хрустящие огурцы по-фински
Сначала хорошо промойте огурцы и замочите их в холодной воде примерно на 2 часа — это простой секрет, который помогает сохранить овощи хрустящими после консервации. После замачивания нарежьте крупные огурцы шайбами толщиной 1,5–2 см.
Затем в большую кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, перец горошком, зерна горчицы и уксус и доведите маринад до кипения. Когда смесь закипит, добавьте нарезанные огурцы: как только они изменят цвет, проварите еще около 2 минут. Дольше держать не стоит — главная особенность закуски именно хрустящая текстура.
Готовые огурцы вместе с горячим маринадом разложите в подготовленные стерильные банки и закатайте крышками, после чего оставьте банки остывать.
С чем подавать
Такие огурцы универсальны: они хорошо сочетаются с запеченным мясом, картофельными блюдами, кашами, домашними бутербродами и салатами. Кисло-сладкий маринад с ноткой горчицы делает их той баночкой, которую хочется открыть первой.
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