Дрожжевые панкейки получаются особенно пышными и нежными, будто маленькие пончики, а готовятся проще, чем кажется на первый взгляд.

Рецепт блинов с начинкой мы уже публиковали — а дрожжевые панкейки готовятся по совсем другому принципу, хотя тоже жарятся на обычной сковороде.

Панкейки на дрожжах — это украинские оладки, которые бабушки и мамы готовили еще задолго до того, как слово "панкейки" вошло в моду. Благодаря дрожжам и кисломолочной пахте тесто получается особенно воздушным, а само блюдо по текстуре напоминает домашние пончики с начинкой. В отличие от привычных панкейков на разрыхлителе, этот рецепт панкейков требует немного больше времени на подъем теста, но результат стоит ожидания — плотная пористая мякоть и золотистая хрустящая корочка.

Ингредиенты для панкейков на дрожжах

вода теплая (около 46°C) — 240 мл (1 стакан)

кисломолочная пахта (buttermilk) низкой жирности — 240 мл (1 стакан)

яйцо комнатной температуры — 1 шт.

масло оливковое легкое или другое нейтральное масло — 2 ст. л. (30 мл), плюс немного для жарки

сахар — 2 ст. л. (25 г)

соль мелкая морская — 1¼ ч. л. (около 7 г)

дрожжи быстродействующие (инстант) — 1½ ч. л.

мука пшеничная — 2¾ стакана (около 350 г)

изюм — ½ стакана (около 75 г), по желанию

Как приготовить панкейки на дрожжах: пошагово

В большой миске венчиком смешайте воду, пахту, яйцо, масло, сахар, соль и дрожжи до однородности.

Добавляйте муку постепенно, по одному стакану, вымешивая тесто, пока оно не станет по консистенции похожим на густое тесто для кекса — без сухих комочков. Если хотите, на этом этапе вмешайте изюм.

Накройте миску пищевой пленкой и оставьте тесто при комнатной температуре на 1,5-2 часа, либо поставьте в теплое место (например, в духовку с включенной лампочкой, температура не выше 38°C) на 1 час. Тесто для панкейков готово, когда оно увеличилось почти вдвое и стало очень пузырчатым.

Разогрейте большую сковороду на среднем огне и добавьте немного масла, чтобы оно тонким слоем покрыло дно.

Выкладывайте тесто на горячую сковороду столовой ложкой с горкой и жарьте панкейки до золотисто-коричневого цвета с одной стороны — примерно 1,5 минуты, пока на поверхности не появятся и не начнут лопаться пузырьки. Затем переворачивайте на другую сторону и жарьте столько же времени.

Между каждой партией снова смазывайте сковороду маслом — так края панкейков получаются более ровными и золотистыми.

Готовые панкейки на дрожжах подавайте теплыми со сметаной, свежими ягодами, джемом или кленовым сиропом. Тесто можно заправить изюмом или оставить классическим — в любом варианте эти панкейки не будут похожи на обычные магазинные, а на второй день не потеряют мягкости.

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