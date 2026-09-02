Овощное рагу с курицей и кускусом — это быстрое и сытное блюдо, которое легко приготовить на будний вечер, а особый секрет специй делает его еще вкуснее.

Рецепт овощного рагу с грибами мы уже публиковали — а сегодня овощное рагу готовим с курицей и ароматными специями, которые придают блюду яркий вкус.

Овощное рагу — это блюдо, которое всегда выручает, когда хочется чего-то сытного, но не тяжелого. В этом рецепте курица добавляет рагу белка, а смесь свежих овощей — кукурузы, спаржи, горошка и помидоров — делает его легким и сочным. Подают блюдо с цельнозерновым кускусом, поэтому на ужин получается полноценное и сбалансированное блюдо, которое легко приготовить даже в будний день.

Ингредиенты для овощного рагу

оливковое масло — 1 ст. ложка (примерно 15 мл)

куриное филе без кожи — 2 шт., нарезанное кубиками

лук — 1 маленькая луковица, нарезанная

чеснок — 1 зубчик, измельченный

паприка — щепотка

шафран — щепотка

мини-кукуруза — 50 г, разрезанная пополам

верхушки спаржи — 50 г

горошек — 50 г

помидоры черри — 50 г, разрезанные пополам

куриный бульон — 150 мл

цельнозерновой кускус — 140 г

Количество ингредиентов рассчитано на 2 порции.

Как приготовить овощное рагу: пошагово

Разогрейте масло на сковороде и обжарьте курицу 5-6 минут, после чего достаньте шумовкой и отложите в сторону.

В ту же сковороду добавьте лук и готовьте 2-3 минуты, затем добавьте чеснок, паприку, шафран, мини-кукурузу, спаржу, горошек и помидоры черри. Готовьте еще 2-3 минуты, помешивая.

Верните курицу на сковороду, залейте бульоном, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 15 минут.

Пока овощное рагу тушится, приготовьте кускус по инструкции на упаковке.

Перед подачей взрыхлите кускус вилкой, разложите по двум тарелкам и выложите сверху овощное рагу с курицей.

Если готовите овощное рагу зимой, когда свежих овощей меньше, замените горошек и спаржу замороженным горошком, замороженной соей и порезанным пореем — вкус от этого не пострадает. Хранить готовое блюдо можно в холодильнике до двух дней в плотно закрытом контейнере, а разогревать лучше на плите, добавив немного бульона или воды.

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