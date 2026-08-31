Овочеве рагу з грибами, пореєм та морквою під шапкою пухких галушок — це ситна страва, яка готується в одній каструлі й зігріває в холодну погоду без зайвої суєти.

Пряне овочеве рагу з особливим соусом ми вже публікували — а цей варіант овочевого рагу вирізняється тим, що готується разом із пухкими галушками, які тушкуються прямо на поверхні страви й вбирають увесь аромат соусу.

Овочеве рагу з грибами й галушками — це класика затишної домашньої кухні: густий, наваристий соус, м'які шматочки моркви й порею та легкі мучні галушки замінюють гарнір. Страва готується в одній каструлі, тому мити посуд після вечері доведеться зовсім небагато, а результат вийде ситним і зігріваючим.

Інгредієнти для овочевого рагу

25 г масла (плюс трохи додатково для смаження)

300 г каштанових грибів (шампіньйонів), розрізаних навпіл

1 цибуля-порей, грубо нарізана

2 великі моркви, товсто нарізані під кутом

2 зубчики часнику, дрібно нарізані

1 ч. л. сушеного чебрецю

1 ст. л. пшеничного борошна

300 мл овочевого бульйону

400 г готового грибного крем-супу (густого)

велика горстка петрушки, нарізаної

картопляне пюре для подачі

Для галушок:

150 г борошна з розпушувачем (самопіднімального)

70 г овочевого жиру для тіста (суєту), можна замінити рослинним маргарином

½ ч. л. солі

приблизно 3 ст. л. холодної води

Як приготувати овочеве рагу: покроково

Розтопіть масло у глибокій жаростійкій каструлі на середньо-високому вогні та обсмажте гриби 3-4 хвилини, доки вони не почнуть підрум'янюватися. Зменшіть вогонь до середнього, додайте порей і моркву, підливши ще трохи масла, якщо каструля виглядає сухою. Готуйте 5 хвилин, доки овочі не почнуть м'якшати, потім додайте часник, чебрець, велику щіпку солі та свіжомеленого чорного перцю. Готуйте ще 3-4 хвилини, щоб аромати поєдналися.

Всипте борошно, перемішайте, потім влийте бульйон і знову перемішайте до однорідності. Додайте грибний крем-суп, перемішайте й доведіть до легкого кипіння на слабкому вогні. Скоригуйте смак за потреби та тушкуйте ще 10 хвилин, поки готуєте галушки.

Висипте борошно у миску з ½ ч. л. солі. Вмішайте суєт, зробіть ямку посередині. Додайте 3 столові ложки холодної води й перемішуйте, доки не утвориться тісто, підливши трохи більше води за потреби, щоб тісто вийшло тугим, але пластичним. Розділіть тісто на вісім рівних частин і скатайте кожну в кульку на злегка посипаній борошном поверхні.

Розкладіть галушки рівним шаром зверху на рагу, накрийте кришкою і готуйте 20 хвилин, періодично помішуючи саму страву (не галушки). Зніміть кришку на останні 5 хвилин готування, щоб галушки трохи підсохли зверху. Наприкінці вмішайте нарізану петрушку.

Подавайте овочеве рагу з галушками гарячим, з картопляним пюре — так соус розподілиться найкраще. Страва добре зберігається в холодильнику до двох днів і легко розігрівається на плиті; галушки при цьому залишаються м'якими, якщо не переварити їх повторно.

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