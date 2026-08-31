Пряное овощное рагу с особым соусом мы уже публиковали — а этот вариант овощного рагу отличается тем, что готовится вместе с пышными галушками, которые тушатся прямо на поверхности блюда и впитывают весь аромат соуса.
Овощное рагу с грибами и галушками — это классика уютной домашней кухни: густой наваристый соус, мягкие кусочки моркови и лука-порея и легкие мучные галушки заменяют гарнир. Блюдо готовится в одной кастрюле, поэтому мыть посуду после ужина придется совсем немного, а результат получится сытным и согревающим.
Ингредиенты для овощного рагу
- 25 г масла (плюс немного дополнительно для жарки)
- 300 г каштановых грибов (шампиньонов), разрезанных пополам
- 1 лук-порей, грубо нарезанный
- 2 крупные морковки, толсто нарезанные под углом
- 2 зубчика чеснока, мелко нарезанные
- 1 ч. л. сушеного тимьяна
- 1 ст. л. пшеничной муки
- 300 мл овощного бульона
- 400 г готового грибного крем-супа (густого)
- большая горсть петрушки, нарезанной
- картофельное пюре для подачи
Для галушек:
- 150 г муки с разрыхлителем (самоподнимающейся)
- 70 г овощного жира для теста (суета), можно заменить растительным маргарином
- ½ ч. л. соли
- приблизительно 3 ст. л. холодной воды
Как приготовить овощное рагу: пошагово
Растопите масло в глубокой жаростойкой кастрюле на среднем-высоком огне и обжарьте грибы 3-4 минуты, пока они не начнут подрумяниваться. Уменьшите огонь до среднего, добавьте лук-порей и морковь, подлив еще немного масла, если кастрюля выглядит сухой. Готовьте 5 минут, пока овощи не начнут размягчаться, затем добавьте чеснок, тимьян и большую щепотку соли и свежемолотого черного перца. Готовьте еще 3-4 минуты, чтобы ароматы соединились.
Всыпьте муку, перемешайте, затем влейте бульон и снова перемешайте до однородности. Добавьте грибной крем-суп, перемешайте и доведите до легкого кипения на слабом огне. Скорректируйте вкус по необходимости и тушите еще 10 минут, пока готовите галушки.
Всыпьте муку в миску с ½ ч. л. соли. Вмешайте сует, сделайте ямку в центре. Добавьте 3 столовые ложки холодной воды и перемешивайте, пока не образуется тесто, подлив немного больше воды по необходимости, чтобы тесто получилось тугим, но пластичным. Разделите тесто на восемь равных частей и скатайте каждую в шарик на слегка посыпанной мукой поверхности.
Разложите галушки равным слоем сверху на рагу, накройте крышкой и готовьте 20 минут, периодически помешивая само блюдо (не галушки). Снимите крышку на последние 5 минут готовки, чтобы галушки немного подсохли сверху. В конце вмешайте нарезанную петрушку.
Подавайте овощное рагу с галушками горячим, с картофельным пюре — так соус распределится наилучшим образом. Блюдо хорошо хранится в холодильнике до двух дней и легко разогревается на плите; галушки при этом остаются мягкими, если не переваривать их повторно.
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