Овощное рагу с грибами, пореем и морковью под шапкой пышных галушек — это сытное блюдо, которое готовится в одной кастрюле и согревает в холодную погоду без лишней суеты.

Пряное овощное рагу с особым соусом мы уже публиковали — а этот вариант овощного рагу отличается тем, что готовится вместе с пышными галушками, которые тушатся прямо на поверхности блюда и впитывают весь аромат соуса.

Овощное рагу с грибами и галушками — это классика уютной домашней кухни: густой наваристый соус, мягкие кусочки моркови и лука-порея и легкие мучные галушки заменяют гарнир. Блюдо готовится в одной кастрюле, поэтому мыть посуду после ужина придется совсем немного, а результат получится сытным и согревающим.

Ингредиенты для овощного рагу

25 г масла (плюс немного дополнительно для жарки)

300 г каштановых грибов (шампиньонов), разрезанных пополам

1 лук-порей, грубо нарезанный

2 крупные морковки, толсто нарезанные под углом

2 зубчика чеснока, мелко нарезанные

1 ч. л. сушеного тимьяна

1 ст. л. пшеничной муки

300 мл овощного бульона

400 г готового грибного крем-супа (густого)

большая горсть петрушки, нарезанной

картофельное пюре для подачи

Для галушек:

150 г муки с разрыхлителем (самоподнимающейся)

70 г овощного жира для теста (суета), можно заменить растительным маргарином

½ ч. л. соли

приблизительно 3 ст. л. холодной воды

Как приготовить овощное рагу: пошагово

Растопите масло в глубокой жаростойкой кастрюле на среднем-высоком огне и обжарьте грибы 3-4 минуты, пока они не начнут подрумяниваться. Уменьшите огонь до среднего, добавьте лук-порей и морковь, подлив еще немного масла, если кастрюля выглядит сухой. Готовьте 5 минут, пока овощи не начнут размягчаться, затем добавьте чеснок, тимьян и большую щепотку соли и свежемолотого черного перца. Готовьте еще 3-4 минуты, чтобы ароматы соединились.

Всыпьте муку, перемешайте, затем влейте бульон и снова перемешайте до однородности. Добавьте грибной крем-суп, перемешайте и доведите до легкого кипения на слабом огне. Скорректируйте вкус по необходимости и тушите еще 10 минут, пока готовите галушки.

Всыпьте муку в миску с ½ ч. л. соли. Вмешайте сует, сделайте ямку в центре. Добавьте 3 столовые ложки холодной воды и перемешивайте, пока не образуется тесто, подлив немного больше воды по необходимости, чтобы тесто получилось тугим, но пластичным. Разделите тесто на восемь равных частей и скатайте каждую в шарик на слегка посыпанной мукой поверхности.

Разложите галушки равным слоем сверху на рагу, накройте крышкой и готовьте 20 минут, периодически помешивая само блюдо (не галушки). Снимите крышку на последние 5 минут готовки, чтобы галушки немного подсохли сверху. В конце вмешайте нарезанную петрушку.

Подавайте овощное рагу с галушками горячим, с картофельным пюре — так соус распределится наилучшим образом. Блюдо хорошо хранится в холодильнике до двух дней и легко разогревается на плите; галушки при этом остаются мягкими, если не переваривать их повторно.

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