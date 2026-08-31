31 августа в Сумах из-за прорыва водопровода с 08:50 прекращена подача воды в дома на улице Героев Крут — КП «Горводоканал» опубликовало список адресов.

Отключение воды в Сумах продолжается и 31 августа: КП «Горводоканал» сообщило о новом аварийном прекращении подачи воды. Причина — прорыв водопроводной сети, требующий срочного ремонта.

Воду отключили в 08:50. По состоянию на утро без водоснабжения остались дома на улице Героев Крут. В сообщении коммунального предприятия приведен такой перечень адресов:

улица Героев Крут, 66а;

улица Героев Крут, 66б;

улица Героев Крут, 60/3;

улица Героев Крут, 62;

улица Героев Крут, 64;

улица Героев Крут, 66;

улица Героев Крут, 68а.

Коммунальщики работают над ликвидацией прорыва. Точное время возобновления подачи воды на момент публикации не уточнялось, поэтому жителям перечисленных домов стоит учитывать, что воды может не быть несколько часов.

На время ремонта специалисты советуют набрать запас воды для питья и бытовых нужд. Особенно это касается семей с маленькими детьми и пожилых людей, которым вода может требоваться чаще.

Что делать жителям

После завершения ремонта вода может короткое время идти с примесями — ее советуют сначала слить несколько минут. Узнать о возобновлении подачи можно на официальных ресурсах КП «Горводоканал».

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