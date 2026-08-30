Освобождает ли от мобилизации жена-инвалид III группы — на этот вопрос пришлось отвечать суду, куда обратился мужчина, которому ТЦК отказал в отсрочке. Решение судей объяснило, почему одной справки об инвалидности жены недостаточно.

Мобилизация в Украине и правила отсрочки снова стали предметом судебного разбирательства: мужчина оспорил отказ ТЦК предоставить ему отсрочку, несмотря на то что его жена имеет III группу инвалидности. О деталях дела сообщает «Судебно-юридическая газета».

Мужчина обратился в территориальный центр комплектования с заявлением об отсрочке от мобилизации из-за болезни жены. Однако комиссия ТЦК отказала: по мнению чиновников, поданных документов оказалось недостаточно, чтобы подтвердить право на отсрочку по уходу за больной женой.

Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» действительно позволяет отсрочку тем, кто занят постоянным уходом за больной женой. Но ключевое условие — заключение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или врачебно-консультативной комиссии (ВКК) о том, что жена нуждается в постоянном уходе. Сама по себе группа инвалидности такого права не дает.

Суд не нашел оснований отменять решение ТЦК. Логика проста: III группа инвалидности — самая легкая, и она автоматически не означает, что человек не может обслуживать себя самостоятельно. Отсрочку предоставляют только тогда, когда МСЭК или ВКК прямо указывает, что жена нуждается в постоянном постороннем уходе.

Какие документы нужны для отсрочки по уходу за женой

Чтобы получить отсрочку из-за болезни жены, недостаточно одной справки об инвалидности. Нужно заключение МСЭК или ВКК с указанием потребности в постоянном уходе, а также документы, подтверждающие родственную связь и факт ухода. Если ТЦК отказал, решение можно оспорить в суде, но без надлежащего заключения о постоянном уходе шансов на успех мало.

Отдельно стоит учесть: при I или II группе инвалидности ситуация может быть иной, поскольку такие группы чаще сопровождаются заключением о потребности в уходе. Каждый случай ТЦК и суды рассматривают индивидуально, проверяя, действительно ли мужчина осуществляет постоянный уход, а не просто имеет на руках справку об инвалидности жены.

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