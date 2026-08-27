Мобілізація в Україні: бронювання працівників у «Дії» для частини підприємств буде доступним лише до 1 вересня. У прес-службі «Дії» пояснили, кому терміново треба оновити статус критичності, щоб не залишити команду без броні.

Бронювання від мобілізації в Україні нагадало про себе новим дедлайном: частині підприємств залишилися лічені дні на важливе рішення.

Компанії, які отримали статус критичності до 2 червня 2026 року і досі його не оновили, зможуть бронювати працівників лише до 1 вересня.

Йдеться про бізнес, який ще не пройшов перепідтвердження критичності. Під час оформлення послуг «Бронювання працівників» або «Продовження бронювання працівників» у застосунку «Дія» таким підприємствам з'явиться спеціальне сповіщення з актуальним строком дії броні.

За інформацією прес-служби «Дія» у Facebook, тим, хто вже перепідтвердив статус, додаткових кроків робити не потрібно. За спрощеною процедурою критичність діятиме до дати попереднього рішення, а за повним пакетом документів — відповідно до нового.

Як забронювати команду на довший термін

Щоб броня працівників діяла не лише до 1 вересня, а на довший строк, підприємство обов'язково має отримати оновлене рішення про критичність. «Оновіть рішення про критичність, щоб бронювати працівників на довший строк. Заощаджуємо ваш час та робимо державні послуги зручними», — закликали у прес-службі «Дії».

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів оновив критерії для надання підприємствам статусу критичності. Саме це й спричинило потребу в перепідтвердженні для частини компаній, які тепер мають устигнути до кінця літа.

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