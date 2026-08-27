Мобилизация в Украине: бронирование работников в «Дие» для части предприятий будет доступно только до 1 сентября. В пресс-службе «Дии» объяснили, кому срочно нужно обновить статус критичности, чтобы не оставить команду без брони.

Бронирование от мобилизации в Украине напомнило о себе новым дедлайном: части предприятий остались считанные дни на важное решение.

Компании, получившие статус критичности до 2 июня 2026 года и до сих пор его не обновившие, смогут бронировать работников только до 1 сентября.

Речь идет о бизнесе, который еще не прошел переподтверждение критичности. При оформлении услуг «Бронирование работников» или «Продление бронирования работников» в приложении «Дия» таким предприятиям появится специальное уведомление с актуальным сроком действия брони.

По информации пресс-службы «Дия» в Facebook, тем, кто уже переподтвердил статус, дополнительных шагов делать не нужно. По упрощенной процедуре критичность будет действовать до даты предыдущего решения, а по полному пакету документов — согласно новому.

Как забронировать команду на более длительный срок

Чтобы бронь работников действовала не только до 1 сентября, а на более длительный срок, предприятие обязательно должно получить обновленное решение о критичности. «Обновите решение о критичности, чтобы бронировать работников на более длительный срок. Экономим ваше время и делаем государственные услуги удобными», — призвали в пресс-службе «Дии».

Напомним, ранее Кабинет министров обновил критерии для предоставления предприятиям статуса критичности. Именно это и вызвало потребность в переподтверждении для части компаний, которым теперь нужно успеть до конца лета.

Ранее Politeka сообщала, отсрочка от мобилизации в Украине: юрист объяснил, когда право на бронирование исчезает.

Также Politeka сообщала, мобилизация в Украине: в каком случае женщинам может грозить штраф и розыск.