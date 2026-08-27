Продукты, которые подделывают в Украине, чаще всего прячутся среди молочной продукции и колбасных изделий. На полках магазинов может быть до 30% фальсификата, а проверить товар без лаборатории почти невозможно.

Продукты для пенсионеров и ВПЛ в Полтавской области выдают бесплатно, тогда как на полках магазинов можно наткнуться на фальсификат. В зависимости от категории товара до 30% продуктов могут оказаться подделкой.

Какие продукты подделывают чаще всего

Чаще всего продукты, которые подделывают в Украине, — это молочная продукция и колбасные изделия, говорит директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов. Среди молочки больше всего страдают сметана, кисломолочные и твердые сыры.

Как выяснило УНИАН, производители-мошенники заменяют молочный жир растительным. В сливочном масле, сырах и сметане «секретным ингредиентом» становится пальмовое масло, объясняет заместительница генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас. Оливковое масло разбавляют более дешевым подсолнечным или рапсовым, а в дорогой алкоголь добавляют дешевый этиловый спирт с красителями.

Колбасу делают не высшего, а первого сорта — с меньшим количеством мяса и большим количеством добавок. Несмеянов приводит пример: сметана за 48 гривен за 350 граммов в крупной сети оказалась подделкой — на 97% состояла из немолочных жиров.

Как защититься от фальсификата

Прежде всего советуют читать этикетку: информация должна быть на украинском языке, с полным составом, датой изготовления и названием юридического лица. Насторожить должна и слишком низкая цена — колбаса не может стоить дешевле 300 гривен за килограмм, а сметана объемом 350 граммов дешевле 50 гривен — уже под подозрением.

Покупать молочку и колбасу советуют в проверенных сетях и известных марок, а не на рынке. Лабораторная проверка одного образца на белок стоит 800 гривен, более глубокая — 3 000 гривен, поэтому проверить каждый продукт невозможно. С октября в Украине снова заработают полные требования к маркировке пищевых продуктов, однако специалисты скептичны: без реального контроля ситуация вряд ли изменится.

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