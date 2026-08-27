Дети-сироты и дети, лишённые родительской опеки, могут одновременно получать две стипендии — социальную и академическую, что суммарно даёт более 8 700 гривен в месяц. Рассказываем, какие суммы предусмотрены и как оформить выплаты.

В Украине часть студентов дневной формы обучения может одновременно получать две стипендии — социальную и академическую. Право на такую двойную выплату имеет отдельная категория, а суммарно она достигает более 8 700 гривен в месяц.

Что такое социальная стипендия и кому её назначают

Социальная стипендия — ежемесячная денежная помощь государства студентам дневной формы, которые учатся на бюджете и относятся к социально уязвимым категориям. Как объясняет правительственный портал Кабинета Министров, её назначают студентам и курсантам гражданских заведений, кроме тех, кто учится по заказу НАДС по специальностям государственного управления.

На социальную стипендию могут рассчитывать: дети-сироты и дети, лишённые родительской опеки; пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС и их дети до 18 лет; пострадавшие участники Революции Достоинства; участники боевых действий и их дети; внутренне перемещённые лица; дети шахтёров со стажем одного из родителей не менее 15 лет; дети с инвалидностью и лица с инвалидностью I–III групп; представители малообеспеченных семей.

Кто может получать сразу две стипендии

Главное условие социальной стипендии — студент не должен получать академическую. Но есть исключение: дети-сироты и дети, лишённые родительской опеки, могут одновременно получать две стипендии — социальную и академическую. Отдельно дети-сироты и студенты из малообеспеченных семей могут претендовать на стипендии Верховной Рады Украины.

Сколько платят: суммы по категориям

Размер выплаты зависит от льготной категории. Несовершеннолетние дети-сироты получают 4 794 гривны в месяц, а за высокие успехи в учёбе — ещё 4 000 гривен академической стипендии. Совершеннолетним детям-сиротам до 23 лет выплачивают 4 542 гривны. Другие льготные категории студентов вузов получают 1 180 гривен, профессионально-технических заведений — 890 гривен.

Как оформить социальную стипендию

Выплату назначают отдельным приказом на один семестр. Для оформления студенту следует обратиться в деканат своего факультета или в бухгалтерию учебного заведения и подать заявление.

К заявлению прилагают: копии регистрационного номера учётной карточки налогоплательщика, студенческого билета, паспорта, выписки с места регистрации, свидетельства о рождении и документа, подтверждающего льготный статус. Если у студента есть академическая задолженность или он уходит в академический отпуск, выплату приостанавливают.

Напомним, с 1 сентября академические стипендии вырастут вдвое — минимальная выплата для студентов вузов составит 4 000 гривен.