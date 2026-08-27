Субсидия на коммунальные услуги может исчезнуть из-за одной крупной покупки — Пенсионный фонд Украины перечислил основания, по которым помощь не назначают или снимают.

Субсидия в Украине может исчезнуть из-за одного приобретения — Пенсионный фонд Украины (ПФУ) напомнил, какие покупки, имущество и финансовые операции становятся основанием для отказа в назначении жилищной субсидии.

Как объясняют в Пенсионном фонде, субсидию назначают тем, чьи доходы не позволяют самостоятельно покрывать счета за коммунальные услуги. Однако на пути к государственной скидке есть немало подводных камней.

За что могут забрать субсидию

Помощь не назначат, если площадь квартиры превышает 130 квадратных метров, а дома — 230 квадратных метров. Отказ получат и владельцы нескольких автомобилей или одного авто возрастом до пяти лет, а также те, кто владеет несколькими объектами недвижимости.

ПФУ следит и за финансовой активностью: отказ грозит тем, кто в течение года совершал дорогие покупки, покупал валюту или банковские металлы на сумму свыше 50 тысяч гривен, держит на депозитах более 100 тысяч гривен или имеет долги по алиментам.

Препятствием станет и отсутствие официальных доходов у трудоспособных членов семьи. Также основанием для отказа является коммунальная задолженность более трех месяцев на сумму от 680 гривен, длительное пребывание за границей или неоплаченные предыдущие переплаты субсидии.

О каких изменениях нужно сообщать в ПФУ

Получив помощь, стоит быть внимательным: закон обязывает сообщать в Пенсионный фонд об изменениях в жизни семьи. В частности — о составе зарегистрированных лиц, смене поставщика услуг, а также об одноразовом приобретении или получении права собственности на имущество, стоимость которого превышает 100 тысяч гривен.

Сообщить нужно и о взносах в уставный капитал, благотворительных взносах, займах и финансовой помощи, а также о покупке транспортных средств (кроме мопеда и прицепа). Отдельно фиксируют операции по покупке валюты или банковских металлов на сумму свыше 50 тысяч гривен.

Забирают ли субсидию за долги по коммуналке

Наличие долгов не всегда является препятствием. Помощь не назначают только тогда, когда просрочка превышает три месяца, а сумма долга — более 680 гривен. При этом долг за одну услугу не лишает права на субсидию по другим, где задолженности нет.

ПФУ может назначить субсидию даже при наличии долгов, если потребитель заключил договор о реструктуризации или подтвердил оплату. Право на помощь сохраняется и при обжаловании долга в суде. Для переселенцев не учитывают задолженность, возникшую до получения справки ВПЛ, если человек проживает в жилье без договора аренды.

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