На средства из городского бюджета могут рассчитывать военнослужащие и ветераны, нуждающиеся в лечении, операции или реабилитации.

Помощь ветеранам на Тернопольщине получила продолжение — город выделил средства из бюджета на лечение 14 военнослужащих. О таком решении сообщило местное издание «Місто».

Деньги направят на оплату лечения и реабилитации защитников, которые в этом нуждаются. Средства выделяют в рамках городской программы поддержки ветеранов, действующей в Тернополе.

В целом речь идет о 14 военных, которые получат финансовую поддержку города на прохождение лечения. Такие решения городская власть принимает регулярно, реагируя на обращения защитников и их семей.

Как оформить выплату на лечение

Чтобы получить средства, военному или его представителю следует обратиться в профильное подразделение городского совета, занимающееся вопросами ветеранов. К обращению прилагают документы, подтверждающие статус защитника, и медицинские справки о необходимости лечения.

Решение о выделении средств принимают индивидуально по каждому военному. Сумму помощи определяют в зависимости от стоимости лечения или реабилитации, в которой нуждается защитник.



Приоритет отдают тем, кто получил ранения или заболевания во время выполнения боевых задач.

Также Politeka сообщала, ограничение движения в Тернополе с 25 августа: коммунальщики предупредили, где невозможно будет проехать.