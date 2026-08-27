С начала 2026 года потребительские цены в Киеве выросли на 7,4%, что заметно опережает общеукраинский показатель в 6%. Наибольший разрыв зафиксирован в сфере транспортных услуг — разница составила более 40 процентных пунктов.

Цены на жилье в Киевской области и общее подорожание товаров и услуг продолжают беспокоить жителей столичного региона. По данным Главного управления статистики в городе Киеве и Государственной службы статистики Украины, с начала 2026 года потребительские цены в Киеве выросли на 7,4%, тогда как в целом по Украине этот показатель составил 6%.

Как сообщает издание «Скільки-скільки», разница между столичными и общеукраинскими темпами инфляции особенно заметна в отдельных категориях товаров и услуг.

Где Киев дорожает быстрее всего

Наибольший разрыв зафиксирован в сфере транспортных услуг: в Киеве они подорожали на 66,7%, тогда как в целом по Украине — на 25,7%. Разница составила 41 процентный пункт.

Существенно опережает столица и по темпам подорожания алкогольных напитков и табачных изделий — 12,4% против 9,8% по стране. Безалкогольные напитки в Киеве прибавили в цене 9,5%, а в целом по Украине лишь 5,7%.

Продукты питания в столице выросли на 7,3% (по Украине — 5,6%), предметы домашнего обихода и бытовая техника — на 7% (по Украине — 4,3%). Услуги здравоохранения подорожали на 4,5% в Киеве против 2,4% в среднем по стране.

В сфере отдыха и культуры столичные цены выросли на 9,9%, что более чем вдвое превышает общеукраинский показатель в 4,8%. Услуги связи в Киеве подорожали на 15,4% (по Украине — 13,7%), образование — на 1,9% (по Украине — 1,4%).

Где Киев отстает

Вместе с тем есть категории, где столица показала меньшие темпы роста. Наиболее заметно это в группе «жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива»: в Киеве рост составил лишь 0,7%, тогда как в целом по Украине — 3,6%.

Топливо и смазочные материалы в столице подорожали на 25,2% (по Украине — 26,5%), а рестораны и отели — на 6,2% (по Украине — 8,2%).

Что подешевело

Единственной категорией, где зафиксировано снижение цен, стала одежда и обувь. В Киеве одежда подешевела сразу на 18%, тогда как по Украине — на 6,5%. Обувь в столице потеряла в цене 5% (по Украине — 2%).

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