Украинцам напомнили о необходимости своевременно обновлять персональные данные в лицевом счете за газ, чтобы избежать лишних начислений в коммунальных платежках. Газоснабжающие компании предупреждают: устаревшая информация может привести к неправильным расчетам.

Коммунальные платежи за газ могут содержать лишние начисления, если потребители вовремя не обновят персональные данные в лицевом счете. В газоснабжающих компаниях напомнили, какую именно информацию нужно актуализировать и в какие сроки.

Большинство украинцев привыкли проверять в платежках только показатели счетчика и сумму к оплате. Однако в лицевом счете содержится значительно больше данных, от актуальности которых зависит правильность начислений в коммунальных платежках за газ.

Актуализировать информацию нужно в нескольких случаях: после покупки или продажи жилья, получения недвижимости в наследство или в дар, изменения количества зарегистрированных жильцов, а также при смене контактного номера телефона или электронной почты. Операторы газораспределительных сетей прямо указывают, что об изменениях персонифицированных данных потребитель должен сообщать в течение месяца.

В лицевом счете указываются: ФИО владельца, адрес жилья, номер лицевого счета, EIC-код, количество зарегистрированных лиц, площадь квартиры или дома, данные о газовом оборудовании, информация о счетчике, а также контактный телефон и электронная почта. Часть этих сведений можно проверить в личном кабинете на сайте газоснабжающей компании.

Как обновить данные в лицевом счете

Для внесения изменений понадобятся заявление, паспорт владельца, идентификационный номер и документ, подтверждающий право собственности на жилье. Если речь идет о частном доме или квартире с индивидуальным отоплением, может понадобиться технический паспорт. Для объекта с совладельцами необходимо письменное согласие совладельцев.

В случае изменения количества зарегистрированных лиц подают заявление и соответствующие документы. Например, если кто-то выписался из жилья или, наоборот, зарегистрировался — оператор ГРМ должен получить эту информацию в течение месяца. ЖЭКи и органы регистрации не передают такие данные автоматически, поэтому ответственность лежит на потребителе.

Подать документы можно через центры обслуживания абонентов или дистанционно — через сайт и онлайн-сервисы газораспределительной компании. Для изменения количества зарегистрированных лиц на сайтах большинства операторов есть отдельная электронная форма. Если потребитель не уложится в месячный срок, изменения в начислениях проведут только с месяца подачи документов.

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